Oblaková hlásí: Domácí finále je jasný cíl. Fandit bude i hvězdný brácha

Basketbalistky USK Praha si po roce opět zahrají Final Four Euroligy • ČTK / Kamaryt Michal

Teja Oblaková se snaží procpat do koncovky • ČTK / Taneček David

Jedním z nejlepších výkonů sezony pomohla k vítězství v rozhodujícím čtvrtfinále nad Salamankou a nasměrovala tým do euroligového Final Four. Kapitánka USK Praha Teja Oblaková teď cílí na medailový úspěch. Ve čtvrtečním semifinále (18.00) čeká turecký Mersin a slovinské rozehrávačce bude na dálku držet palce i bratr Jan, hvězdný gólman Atlétika Madrid.

V celku českých šampionek působí už od roku 2018 a touží si konečně zahrát premiérové finále Euroligy. Teja Oblaková zazářila 19 body v klíčovém zápase play off, za odměnu může vyhlížet start Final Four v hale Královka. „Domácí prostředí pro nás bude určitě výhoda. Jsme tu zvyklé hrát a navíc tady budou naši diváci. Samozřejmě to na nás vytváří tlak, abychom uspěly, ale chtěly jsme hrát před svými fanoušky, takže máme z pořadatelství radost,“ líčí pro web basketbalové federace.

Před rokem narazil tým USK v semifinále Euroligy v Istanbulu na našlapané Fenerbahce, nyní jde výběr trenérky Natálie Hejkové na další turecký celek. Mersin v Praze čeká historická premiéra ve Final Four.

„Jasným cílem je postup do finále. Pak už je to o jednom zápase, kde se můžete střelecky chytit, a může se stát cokoliv. Pilně se připravujeme na Mersin a zatím neřešíme další zápas. Oproti loňsku chceme určitě medaili,“ říká Oblaková. USK se probojoval do finále Euroligy jen před osmi lety, kdy celou soutěž v domácím prostředí ovládl. Slavný triumf ze současného kádru pamatuje jen Tereza Vyoralová.

Turecký sok vyhrál základní skupinu B a ve čtvrtfinále zdolal 2:1 na zápasy Bourges. Do play off už navíc Mersin nastoupil výrazně obměněn, pod vedením nového kouče Roberta Inigueze je na herním vzestupu. „Turecko je basketbalově hodně zvláštní země. Vždy do nějakého klubu dají hodně peněz, nakoupí špičkové hráčky a tým jde hodně nahoru. Mersin má nového trenéra, kterého známe ze Salamanky, kde byl předtím,“ říká Oblaková.

Mersin sází na hvězdy Tiffany Hayesovou, Elizabeth Williamsovou, Aleksandru Crvendakičovou a především na rozehrávačku Chelsea Grayovou. Klíčová opora týmu ovládla finále WNBA v dresu Las Vegas a získala cenu pro nejužitečnější hráčku série. Pikantní je, že Grayová triumfovala nad Connecticutem, za který nastoupily dvě hlavní opory USK Praha Brionna Jonesová a Alyssa Thomasová. „Jsou opravdu silní, mají hodně skvělých hráček, ale pokud chceme úspěch, musíme je porazit,“ hlásí Oblaková.

Na dálku dvaatřicetiletou Slovinku podpoří i o dva roky mladší bratr Jan, který chytá za Atlétiko Madrid. „Když jsme hrály v Salamance, byli jsme v kontaktu, ale bohužel neměl čas dojet dvě hodiny z Madridu na náš zápas. Už si však plánuji, jak za ním vyrazím po sezoně,“ prozrazuje Oblaková.

Fotbal probírají i se španělskou spoluhráčkou Maríou Condeovou, jejíž bratr Diego působí jako brankář v Getafe. „Někdy se bavíme, jak se kluci mají. Taky jsme se navzájem potkali. Diego bohužel tolik v Getafe nechytá, ale pokud se to do budoucna změní, možná by mohla být mezi námi větší rivalita. Uvidíme, jak se jim bude dařit, ale držíme si navzájem palce,“ dodává Oblaková.

Alyssa Thomasová: Máme se navzájem přečtené

„Mersin se prakticky kompletně změnil. Mají hodně skvělých hráček, ale i my máme hodně hvězd, takže se nebojíme. Ve Final Four jsme proto, abychom odvedly náš nejlepší výkon, a to přesně uděláme. Vzpomínky na Chelsea Grayovou a finále proti Las Vegas? WNBA a Euroliga jsou dvě naprosto odlišné soutěže, které lze jen těžko porovnávat. Ona byla MVP finále WNBA, ale tady hrajeme Euroligu a ona musí vyhrát na naší palubovce, což nebude lehké. Jinak se známe dobře, hrály jsme proti sobě v NCAA, pak hrála chvíli i za Connecticut, takže máme naše hry navzájem přečtené.“

opora USK Praha a členka týmu Connecticutu