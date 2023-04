Nehoda opory i střelecká krize. Jak USK Praha dál provází smůla

Ač ambiciózní Mersin vyhrál základní část turecké ligy, byl v semifinále Euroligy papírovým favoritem domácí USK Praha. „Abyste však v takovém zápase uspěli, musíte být připravení a taky mít štěstí. A to jsme v minulých letech moc neměli,“ řekla na tiskovce před Final Four trenérka Hejková. To už věděla, že na poslední chvíli přišla o jednu z opor, jelikož Temi Fágbénléová měla nehodu.

„Čelně do ní někdo narazil a má zraněnou ruku. Stalo se to před dvěma dny, už se těžko něco organizovalo, abychom měnili taktiku,“ vysvětlovala slovenská trenérka po prohraném zápase.

Dvě největší podkošové hvězdy USK Brionna Jonesová a Alyssa Thomasová tak musely odehrát celých 40 minut, navíc neměly střelecký den. Dařilo se jen Valériane Vukosavljevičové (15 bodů).

„Jedenáct bodů Thomasové, čtrnáct bodů Jonesové, to není normální. Až na Vukosavljevičovou to bylo z naší strany v útoku slabé. Výkon nebyl uvolněný, byla to křeč,“ litovala Hejková.

Návrat do sestavy po zranění sice stihly María Condeová a Veronika Voráčková, jenže pro obě to byl první zápas po delší pauze.

„Nemyslím si, že jsem týmu dala vše, co jsem mohla. Je mi to líto,“ řekla česká reprezentantka, která trefila jednu trojku. Brzy ji však limitovaly osobní chyby.

„Nejsem stoprocentně zdravá, ale to není výmluva. Mohla jsem hrát, taky jsem nastoupila. Měly jsme si vést lépe jako tým,“ řekla Španělka. „Soupeřky přijely připravené na zápas a my je nedokázaly ve druhé půli zastavit. Ony běhaly, zatímco my ne, takže v podstatě hrály naši hru,“ vyprávěla Condeová.

Mersin si po zásluze vybojoval zápas o zlato v neděli ve 20.00 proti Fenerbahce. USK se musí naladit na boj o třetí místo proti italskému Schiu od 17.00.

„Teď jsme naštvané. Ale víme, že v neděli nás čeká další důležitý zápas, takže se zvedneme a v sobotu půjdeme na trénink, abychom se co nejlépe připravily,“ líčila Condeová.

Trenérka Hejková ovšem hned po prohraném semifinále tušila, že namotivovat tým nebude snadná práce.

„Hlavně abychom si nezačaly něco vyčítat, to by bylo nejhorší, co by se mohlo stát. Budu se snažit na sobotním tréninku vytvořit lepší náladu a připravit tým na to, že chceme medaili,“ slíbila.