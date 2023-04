Czudek: Brno má náš respekt, Markusson byl jackpot. Gniadek vrátil sebevědomí

Kampaní s názvem „Předem nevíš“ odstartovalo play off basketbalové NBL s odkazem, že letos se může stát skoro cokoliv. Hegemon posledních let z Nymburka povážlivě zakopává a ani poslední poražený finalista z Opavy neprožívá snovou sezonu. Slezané museli dokonce zkousnout předkolo s pražskou Slavií, ale nyní proti favoritovi z Brna opět ukazují DNA bojovného klubu. „Máme to výborně rozehrané, ale pořád musíme mít na paměti, že hraje druhý se sedmým,“ říká trenér Opavy Petr Czudek.

Dnes už můžeme srovnávat. Je to o poznání těžší sezona kvůli odchodům klíčových hráčů, že?

„Raději bych porovnávání nechal až na závěr ročníku, každopádně můžu říct, že Mattias Markusson byl samozřejmě rozdílový hráč a nepodařilo se nám ho nahradit. Proto se dostavily během sezony komplikace.“

Zmiňujete pivota Markussona, který odešel do Francie, rozehrávač Keenan Gumbs byl ale také klíčový.

„Gumbs odehrál jen pár zápasů, sice byl jednoznačným oživením, ale výhrou v loterii pro nás byl Markusson.“

Jedna opora posledních let si ale rozmyslela konec kariéry. Po několika měsících se k basketbalu vrátil Martin Gniadek. Jak důležité jeho rozhodnutí bylo a je směrem k „záchraně“ sezony?

„Před sezonou jsme počítali s tím, že při přeměně kádru by měl být Martin jedním z lídrů. Říkali jsme si, že by právě on mohl pomoci novým borcům s aklimatizací, aby co nejrychleji zapadli do týmu, bohužel se rozhodl pro civilní zaměstnání, ale jsem moc rád, že se v půlce sezony vrátil, když ho začaly svrbět ruce a viděl, že se Opavě nedaří. S ním se do týmu vrátilo sebevědomí. On je prostě přirozený lídr a týmová chemie je hned o něčem jiném. Hrajeme více pospolu.“

Říkáte, že tým je více semknutý. Možná i tam můžeme hledat důvod, proč jste na úvod čtvrtfinále vyhráli oba duely v Brně a jste ve velmi komfortní pozici. Kdo je favoritem série nyní?

„Máme to výborně rozehrané, to nebudu lhát, ale pořád musíme mít na paměti, že hraje druhý se sedmým a Opava je tentokrát bohužel až ta sedmá. K Brnu máme velký respekt, protože mají letos opravdu silný tým. Sice vedeme, ale jsme nohama pevně na zemi. Ty dva poslední kroky budou hodně těžké. Brno udělá vše pro to, aby se oklepalo.“

Oba zápasy v Brně se nesly v duchu opavské bojovnosti a lepšího pohybu míče, zatímco domácí hráli místy až nepochopitelně jeden na jednoho a volili střelbu z krkolomných pozic. Čím to bylo? A v čem se může ještě zlepšit Opava?

„Opravdu jsme působili líp. Základem bylo to, že jsme si v Brně více vyhověli než domácí. Musíme pokračovat v agresivitě na obou stranách hřiště. To je to, co nás zdobilo v těch dvou vítězných zápasech. Musíme ale pohlídat podkošový prostor, kde v minulosti byl lídrem právě Markusson. Nesmíme dovolit soupeři tolik útočných doskoků.“

V Brně zůstal trochu za očekáváním Jakub Mokráň, ale jinak tento Slovák do týmu zapadl skvěle a je okysličením české ligy. Zůstane i po sezoně ve Slezsku?

„Kuba je podepsaný na tři roky, takže by měl vydržet. Jak říkáte, čísla má nadstandardní. Zase je to o tom, že velmi rychle zapadl do kolektivu lidsky i herně. Věděli jsme, proč jsme ho ze Slovenska přiváděli. Pevně ale věřím, že i další hráči, kteří jsou v Opavě prvním rokem, si v týmu postupně najdou své místo.“