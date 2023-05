Nymburk s Opavou slaví postup do semifinále. Čeká je vzájemný souboj

Nymburk slaví postup do další fáze play off • FB Basketball Nymburk

USK si vynutil šesté utkání pondělní výhrou o jeden bod v Nymburce, na Folimance dnes ale tahal za kratší konec. Hosté po celý zápas vedli, nejvíce o 13 bodů. Ondřej Sehnal jim pomohl k výhře 25 body a vylepšil si sezonní střelecké maximum. V dresu USK potvrdil výbornou formu v play off Ondřej Švec, jenž dal 22 bodů včetně čtyř trojek. Michael Okauru zaznamenal 20 bodů, nejlepší ligový střelec Shawn Pipes zůstal na 17 bodech.

„Věděli jsme, že to bude těžká série. Paradoxně myslím, že nám uškodil ten první zápas, který jsme vyhráli jednoznačně (99:57) a mysleli jsme si, že to půjde samo,“ řekl nymburský kouč Ladislav Sokolovský po zápase. „Kredit hráčům USK a trenérovi za to, že se dobře připravili. Zaplať panbůh za dnešní výhru. Byla to těžší série, než jsme si mysleli. Věřím, že nám takové zápasy mohou do semifinále jen pomoct,“ dodal.

Hráči USK podle svého trenéra Francesca Tabelliniho v sérii překonali očekávání. „Důvodem prohry dnes byl hlavně útočný doskok soupeře a minuli jsme spoustu dobře vypracovaných střeleckých pozic, ale je to prostě basketbal. Když hrajete proti týmu, jako je Nymburk, musíte s tím počítat,“ uvedl.

Opava se musela do play off probít z předkola, v němž si poradila s nováčkem Slavií, a nyní vyřadila také favorizované Brno. Loňskému bronzovému medailistovi dnes utekla už v první čtvrtině na 14 bodů a náskok už nepustila. V závěru ho navýšila až na 34 bodů.

Slezané výrazně předčili soupeře na doskoku (31:18) i ve střelbě za tři body (14:6). Filip Zbránek vedl domácí tým se 17 body a 10 doskoky. Double double měli také Jakub Slavík (13 bodů a 12 doskoků) a kapitán Jakub Šiřina, jenž k 16 bodům a 10 asistencím přidal osm doskoků. Nejlepším střelcem zápasu byl s 22 body brněnský Kameron Chatman.

O posledním semifinalistovi rozhodne ve čtvrtek sedmý duel mezi Pardubicemi a Ústím nad Labem.