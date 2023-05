Satoranský před vrcholem sezony: Nic nezastírám, jedeme vyhrát!

Tomáš Satoranský se raduje z postupu Barcelony do Final Four Euroligy • Twitter/@FCBbasket

Už jen samotná účast v euroligovém Final Four je pro něj největším úspěchem na klubové scéně. Jen pro tu se ale Tomáš Satoranský z NBA do Evropy nevracel. „Nemá cenu nic zastírat, jedeme do Kaunasu vyhrát. Sním o tom, že pozvedneme trofej pro vítěze,“ hlásá odhodlaně česká basketbalová hvězda ve službách Barcelony. Tu v pátečním semifinále (od 20.00 SEČ) čeká ve španělském derby Real Madrid, druhou dvojici tvoří Olympiacos Pireus a AS Monako.

Dosud nejblíže se euroligovému Final Four dostal Tomáš Satoranský jako čtrnáctiletý dorostenec. Tenkrát evropské giganty pod koši hostila Praha a on coby člen USK Praha nemohl v O2 areně chybět. „Hodně lidí od nás z klubu pomáhalo s pořadatelstvím. Chodili jsme na zápasy, nejen na ty hlavní, ale i na juniorskou Euroligu. Zažil jsem fanoušky Maccabi nebo Baskonie. Byl to pro mě první kontakt s euroligovým basketem, který mě hodně ovlivnil a na který nikdy nezapomenu,“ líčil Satoranský ve videu pro oficiální stránky Euroligy.

Barcelona se tenkrát v Praze také představila. Vedená Juanem Carlosem Navarrem, současným generálním manažerem Katalánců, prohrála oba zápasy. Po sedmnácti letech se sám Satoranský hotoví k prvnímu startu na téhle top akci. V jednatřiceti letech a se šesti sezonami v NBA v zádech je na ní paradoxně nováčkem. „Spousta hráčů od nás už ho zažila, třeba pro Honzu už to bude sedmé Final Four,“ usmál se nad skóre kamaráda Jana Veselého, jenž řešil před startem v Kaunasu zranění zad. Veselý odstoupil z pátečního ligového zápasu s Obradoirem po třech minutách, nedělní šlágr s Baskonií vynechal celý. V úterý už ale trénoval s týmem. Barceloně naopak chybí zkušený Američan Corey Higgins, pro kterého po operaci zad sezona skončila.

Katalánci vstupují do Final Four jako jeden ze dvou největších favoritů vedle Olympiacosu Pireus. Na rozdíl od svých konkurentů ušetřili síly v play off, když Žalgiris Kaunas vyřadili v nejkratší možné době tří zápasů. Zbytek dřel až do pátého rozhodujícího mače. Žalgirio Arénu má Barcelona již osahanou, navíc věří, že bude mít v zádech podporu litevského publika díky osobě kouče Šarunase Jasikevičiuse i rozehrávače Rokasi Jokubaitisovi. „Co jsem zjistil při zápasech v Kaunasu, tak lidé tam basketbal milují, je pro ně něco jako náboženství. Uvidíme, komu budou fandit. My máme díky kouči s Litvou určitý vztah, tak doufám, že budou stát za námi,“ usmál se Satoranský, jenž euroligovou sezonu absolvoval s průměry 8,5 bodu a 4,3 asistence za 24 minut na zápas.

Barcelona se během sezony lepšila, z poloviny nový tým se sehrával. Z posledních 16 euroligových mačů vyhrála 13, v ACB se od nového roku honosí bilancí 19:2. V neděli zvládli její hráči šlágr o první místo ve španělské lize na palubovce Baskonie (91:84), čímž si zajistili prvenství po základní části a výhodu domácího prostředí po celé play off. „Jsem spokojení hlavně s tím, jak jsme se během sezony lepšili. Nezačali jsme tak, jak jsme chtěli, v Eurolize ani v ACB. Ale v nejdůležitější chvíli sezony jsme se dostali do dobré formy. Doufejme, že si ji přeneseme i do Final Four. Chceme ho vyhrát!“ burcuje český lídr.

Program Final Four v Kaunasu (vysílá Premier Sport 2):

pátek - semifinále:

17.00 Olympiacos Pireus – AS Monako

20.00 Barcelona – Real Madrid

neděle:

16.00 o 3. místo

19.00 finále