Sledovat finále v civilu? Na ho*no, hledal slova děčínský Pomikálek

Dá se vůbec popsat, jaké to je sledovat finále zraněný a v civilu?

„Je to na hovno! Opravdu těžké. Po tom, co jsme celou sezonu jako tým dřeli a dostali se takhle daleko. Finále má být největší oslava, jakou si může člověk užívat na hřišti. Vypadnul jsem já, vypadnul AJ (Walton)... Nemáme tak širokou lavičku jako ostatní týmy. A přesto – nemám slov, co kluci předvedli. Minule doma (Děčín vyhrál 89:67) i dnes (104:108 po prodloužení). Nechali tam všechno. Nemám, co vytknout. V sestavě, jaké byli, hráli úžasně. Trápili domácí Opavu, dostali se do prodloužení. Celou sérii rozhodovalo, že vyhrával šťastnější tým. A šťastnější, bohužel pro nás, byla Opava.“

Když Ty Nichols trefil neskutečnou trojku 3,9 sekundy před koncem normální hrací doby a vyrovnal na 93:93, věřil jste, že se vám finále ještě podaří protáhnout do pátého duelu v Děčíně?

„Víme, že tihle kluci umí hrát podobné zápasy, Ty (Nichols) je v tomto neskutečný, tohle jsou jeho chvíle. Bohužel to skončilo naší prohrou, na tom se nic nemění, gratulace Opavě.“

Opavu v prodloužení táhli Jakub Šiřina (35) a Luděk Jurečka (39), nejstarší hráči na hřišti. Byla znát jejich zkušenost?

„Komu jinému měli dát míč do ruky, než jim? Jurečka byl neomylný z trojek a Šiřa a ty jeho nájezdy? Ví, co má dělat, umí si rozpohybovat hráče, využít situací. Potvrdil, že i v jeho věku je neuvěřitelný.

Je pro vás alespoň malou náplastí, když po finále přes tři tisícovky fanoušků v opavské hale skanduje Děčín, Děčín?

„Jsme lidi. Fanoušci samozřejmě přejí svému týmu, tohle je sportovní. Hezký. Ale na výsledku pro nás to nic nemění.“