Na novou krev pod koši se nekřičí. Sýkora si připadal jak v pohádce

Ne jednu, ale hned dvě mise plní trenér národního týmu basketbalistů - španělský odborník s vizáží profesora Diego Ocampo (46 let). Postup na EuroBasket 2025 je ta výsledková, omlazení pomalu ale jistě přestárlého výběru ta koncepční. A všichni to kvitují s povděkem. Na horké řecké palubovce dostal významné minuty 22letý David Böhm, jenž roste pod Ocampem i na klubové úrovni v Alicante. A před třináct tisíc lidí v hale Olympiacosu vyběhl i stejně starý rozehrávač Vojtěch Sýkora.

Nahlas se o tom příliš nemluví, ale jedním z důvodů, proč loni na lavičce českého národního týmu skončil po veleúspěšné desetileté éře izraelský trenér Ronen Ginzburg, byla nutnost nového kurzu. Zatímco zvykání si na nový systém Diega Ocampa a důraz na detail v několikadenním přípravném období logicky drhne, šestnáctičlenná soupiska pro současné kvalifikační okno je sympaticky okysličená novou krví. Figuruje na ní hned šest borců 23 let či mladších.

„My už jsme všichni třicátníci a je na čase, aby do toho mladá krev vstoupila. Proto myslím, že byl dobrý impuls z federace, že obměnili trenéry,“ prohlásil Ondřej Balvín, člen základní osy týmu, která vybojoval šesté místo na MS 2019 a zahrála si na olympiádě v Tokiu 2021. „Ač si to nechceme přiznat, všichni stárneme. I mě bude za chvíli třicet. Mladší hráči prostě musí přijít a je super vidět, že se to děje,“ soudí Martin Peterka.

První otloukání na největší scéně odstartoval v Pireu dvaadvacetiletý rozehrávač píseckých Sršňů Vojtěch Sýkora. Při reprezentační premiéře dostal majitel zlaté medaile z loňské univerziády v Čcheng-tu dvě a půl minuty už ve druhé čtvrtině, byť především kvůli tomu, že se Ondřej Sehnal brzy dostal do problémů s fauly. „Něco neskutečného. Já vlastně hraju první pořádnou sezonu v KNBL, tady byl euroligový stadion a proti mně euroligoví hráči, na které koukám v televizi. A hrál jsem vedle Satyho a podobných. Byla to taková pohádka, jsem za to hrozně vděčný,“ líčil naposilovaný junák Sýkora.

Při řeckém výjezdu utvořil skupinku mladých pušek spolu s Richardem Bálintem (21 let) a Davidem Böhmem (22), která spolu brouzdala po aténském letišti. V týmové hierarchii jsou mladíci zatím dole, to však neznamená, že by byli odstrkovaní. Ostatní se jim snaží pomoci. „Není to tak, že by přišel mladý a bylo by jim to jedno. Hlavně rozehrávači se mě snaží brát stranou, protože jsou samozřejmě jinde a myšlení o basketu mají se mnou nesrovnatelné. Na hřišti dělám přirozeně chyby, nejsem zvyklý na tuhle úroveň. Snaží se mi pomoct, vezmou si mě stranou a řeknou, že by udělali tohle a tohle. Pro mě je to zážitek a doufám, že se tím posunu v kariéře,“ věřil Sýkora, který si v této sezoně připsal v lize už sedmkrát triple double.

„Snažíme se s nimi mluvit a trochu jim pomoct, přeci jenom to není jednoduché. Na nás, když jsme byli mladí, taky starší kluci neřvali, protože chápali, že člověk se učí, je v nové roli a musí si zvykat. Snažíme se jim pomáhat, i Diego jim hodně vysvětluje a pracuje s nimi. Někdy člověku něco ujede, ale není to myšleno osobně,“ doplňuje Balvín.

Zkušení borci vědí, že infuze mladé krve pomůže všem. Ocampova důvěra v mladé hráče a odvaha poslat je na palubovku, kterou jeho předchůdce Ginzburg někdy postrádal, je důležitá. „Rotace je širší, můžeme odevzdat maximum a říct si o střídání,“ podotkl Tomáš Kyzlink. V Řecku kromě Balvína nehrál nikdo přes 25 minut, už v první čtvrtině protočil kouč 10 hráčů. Přesně to je trend, kterým se čím dál rychlejší a fyzičtější basketbal v Evropě řídí. A Česko na něj reaguje. „Omlazení je ohromně pozitivní signál do budoucna, kluci si musí zvykat na atmosféru a tlak, protože to budou oni, kteří za pár let nároďák převezmou. Čím dřív jsou konfrontováni s tímhle levelem, tím lépe,“ dodal Kyzlink.

Po pondělním zápase s Velkou Británií (od 20.15 v Pardubicích) přijde další kvalifikační okno na program až v listopadu. A dynamika mladého hnutí v nároďáku může nabrat ještě na vyšších obrátkách, protože setrvávání třiadvacetiletého Víta Krejčího v zámoří dává čím dál menší smysl…

Mládí v českém národním týmu

Richard Bálint (Alicante) - 21 let

David Böhm (Burgos) - 22 let

Vojtěch Sýkora (Písek) - 22 let

Martin Svoboda (Písek) - 22 let

Luboš Kovář (Nymburk) - 23 let

Patrick Samoura (USK) - 23 let