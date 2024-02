Důležitá výhra, basketbalisté zdolali Británii. Zářil lídr Satoranský

Důležitou pardubickou bitvu před pěti tisíci diváky ustál národní tým basketbalistů a v kvalifikaci o EuroBasket 2025 zapsal první vítězství. Velkou Británii zdolal výběr Diega Ocampa 90:82, když skvěle zahrál lídr Tomáš Satoranský, autor 21 bodů a 10 asistencí. K postupu na ME budou rozhodně stačit tři výhry, ta první má cenu zlata.

Tři dny po porážce v Řecku 64:72 nastoupili svěřenci trenéra Ocampa proti Velké Británii, která na úvod zdolala Nizozemce 98:94. Národní tým se doma představil po roce a na basketbal v Pardubicích dorazilo 4812 diváků, víc než loni na stejném místě na hvězdného Francouze Victora Wembanyamu.

V základní pětce došlo k jediné změně oproti mači v Řecku, když Tomáše Kyzlinka nahradil Jaromír Bohačík. Český výběr měl začátek, který doma nechcete, zvlášť jako favorit utkání. Kdo je dnes ale v kvalifikaci EuroBasketu favorit, když úřadující mistři Evropy Španělé prohráli oba dva své úvodní zápasy?

Britové trefili hned dvě trojky. Co v prvních minutách zvedli, to dali. Jejich živelný až streetballový basket dělal domácím potíže, hlavně díky zbytečným ztrátám soupeře skóre nenarostlo do krizovějšího manka, byť stav minus devět již hrozivě vypadal. Úvodní čtvrtina ale skončila jen jednobodovou ztrátou (24:25).

Karta se obrátila ale hned záhy. Češi šli přes soupeře díky kolektivnějšímu a organizovanějšímu pojetí, zlepšené tříbodové střelbě a příspěvku střídajících hráčů jako David Jelínek, Ondřej Sehnal a Tomáš Kyzlink. Za první poločas se trefilo všech deset českých borců, kteří dostali minuty na palubovce. V 15. minutě vedli domácí 42:34 a nadechovali se k tomu, že soupeři utečou na ještě vyšší rozdíl. Na dvouciferný náskok se však při bodových dostizích nedostali. Britové se ukázali být odolným týmem, a když si začali víc vážit míče a omezili ztráty, šli do šatny Češi o poločase pouze s vedením 49:47.

Při touze nedopustit nervózní koncovku český tým zlepšil po obrátce obranu, k náporu zavelel dalekonosnou trojkou lídr Tomáš Satoranský, a když ho zanedlouho doplnil přesnou střelou zpoza oblouku i Tomáš Kyzlink, mělo Česko ve 24. minutě nejvyšší vedení 60:50. O pár minut později už nejlepší hráč na palubovce Satoranský v euforii hecoval skvěle zaplněné tribuny, když získal míč a pohledným náhozem na smeč Kyzlinka pomohl k vedení 66:55.

Na rozdíl od prvního poločasu šel ale tentokrát po prostřídání český výkon dolů a hosté se po třech čtvrtinách dotáhli na šest bodů (68:62). A kousali ještě víc, ve 32. minutě si český kouč Ocampo musel zažádat o oddechový čas, když po trojce Carla Wheatlea svítilo na tabuli už jen skóre 69:67. Dirigent Sato a taktéž skvěle hrající Kyzlink (16 bodů) už větší drama ale nepřipustili. Absolutorium zaslouží ve druhé půli i obrana.

Další kvalifikační okno je na programu až v listopadu, Česko čeká dvojzápas s Nizozemci, nejdříve doma a pak venku. Nizozemci jsou zatím jako jediní ve čtyřčlenné skupině, z níž první tři postoupí na ME, bez výhry. Svou sílu ale ukázali na domácí palubovce proti favorizovaným Řekům, jimž podlehli jen o dva body (72:74).

Kvalifikace ME basketbalistů 2025 - skupina F:

Česko - Velká Británie 90:82 (24:25, 49:47, 68:62)

Sestava a body Česka: Satoranský 21, Peterka 12, Bohačík 9, Balvín 8, Hruban 2 - Kyzlink 16, Jelínek 7, Kříž 6, Sehnal 6, Böhm 3.

Nejvíce bodů Velké Británie: Killeya-Jones 19, Wheatle 17, Adamu 14.

Fauly: 17:23. Trestné hody: 22/13 - 11/14. Trojky: 13:12. Doskoky: 43:25.

Nizozemsko - Řecko 72:74 (12:16, 39:32, 58:62).