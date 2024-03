Nymburk ve FIBA Cupu: Obrovský úspěch, říká kouč. Co cizinci v lize?

Pro italského trenéra Nymburku Francesca Tabelliniho šlo o maximálně atraktivní konfrontaci. Jako Ital se mohl poměřit se soupeřem z elitní evropské soutěže, kde by sám třeba jednou chtěl trénovat. Ostatně už v minulosti vedl mládežnické týmy Virtusu Boloňa, kde získal národní tituly s kategoriemi U19 a U20. Později dělal asistenta v Trevisu, tam přičichl k Lize mistrů. Jak hodnotí letošní nymburské tažení FIBA Cupem? „Obrovský úspěch. Dosáhli jsme nadprůměrných výsledků, přestože jsme dávali velký důraz také na českou ligu, v náročném programu jsme opanovali i Český a Česko-slovenský pohár. Nikdo nečekal, že ve FIBA Cupu projdeme skrz první skupinu, my jsme se pak dostali mezi nejlepších 16 týmů a osmifinálovou skupinovou část vyhráli,“ rozplývá se absolvent boloňské univerzity.

VARESE BY V ČESKU HRÁLO O TITUL

Přestože Varese hraje v Serii A o záchranu, s tímto protivníkem z italské ligy se nešlo rovnat. Vždyť vybrané hvězdy týmu z hlavního města Lombardie berou víc, než je celý roční rozpočet Nymburka. „Soupeř z absolutně topové soutěže. Navíc zrovna podepsali několik extrémně dobrých hráčů, což změnilo jejich hru. Mohli jsme snad odehrát lépe úvodní domácí zápas, abychom nejeli do Itálie s šestnáctibodovou ztrátou. Nebylo to jednoduché, ale mohli jsme být ještě trochu lepší, abychom si z toho odnesli lepší dojem,“ hodnotil Tabellini.

Nymburk sice v posledních létech hrával Champions League, ale i třetí nejprestižnější klubová soutěž byla přínosem. „Konfrontovali jsme se s týmy ze španělské ACB ligy, s tureckými, italskými celky i dalšími z předních lig. Byla to dobrá zkušenost a věřím, že nasbírané sebevědomí si poneseme i do zbytku sezony,“ líčí emotivní kouč, jenž před Nymburkem vedl v Česku USK Praha.

POHLAVEK V ÚSTÍ I SEHNALOVO RYTÍŘSKÉ GESTO

Středočeši patrně ovládnou nadstavbovou skupinu A1, v neděli ovšem už podruhé klopýtli s Ústím nad Labem (80:87). Úplně se nevyrovnali s bouřlivým kotlem haly Sluneta, možná se projevil i náročný program včetně evropských pohárů. V závěru došlo i na rytířské gesto, když se 75 sekund před koncem rozehrávač Ondřej Sehnal přiznal k autu. Následně Ty Nichols trefil trojku a bylo hotovo!

„Ústí letos odvádí výbornou práci, není náhoda, že je druhé. Snad tam skončí i po konci dlouhodobé části,“ usmál se lišácky Tabellini v narážce na to, že by Šotnarova parta mohla atakovat i vedoucí postavení osmnáctinásobného českého mistra.

To, že Ústí Nymburk porazilo podruhé, trenér negativně nevidí. „Loni jsme dvakrát rovněž nestačili na Brno. Každý soupeř se na nás snaží vytáhnout a dát tomu ještě něco extra. To je pochopitelné. Přesto nechci nikoho podceňovat ani přeceňovat, ale hlavně to je o našem přístupu. Pokud jsme většinou prohráli, bylo to po našem špatném výkonu,“ zůstává Tabellini nad věcí.

Ťafku od Ústí neřeší ani talentovaný František Rylich. „Všichni si na nás brousí zuby a chtějí nás porazit. Dál se však soustředíme na nás, chceme hrát rychlý basket. Je jedno koho dostaneme v play off, samozřejmě chceme titul,“ dodal.

ŠOTNAR O KAUZE CIZINCŮ: PRAVIDLA NEPORUŠEJEME

Asistent reprezentačního kouče Diega Ocampa Jan Šotnar ukazuje svůj trenérský potenciál. Ústecká Sluneta se sice v posledních letech začala pohybovat na vyšších příčkách, na medaili ale dosud nikdy nedosáhla a její současné druhé místo je poměrně senzační. Už v létě se spekulovalo, že by Šotnar mohl zamířit právě do Nymburka. Teď ho podruhé v sezoně porazil. Ještě předtím se v basketbalových kruzích řešil výsledek z pražské Folimanky, když 90 ústeckých bodů proti USK nastříleli samí Američané.

Jak jste tuto „kauzu“ vnímal? Na internetu se div nekonala demonstrace za české hráče a už se spekulovalo o kvótě pro cizince…

„Nekoukám na to, jestli jsou na hřišti Autrey s Nicholsem, nebo Haiblík a Nábělek. Zranil se nám Váňa, nemohl nastoupit Pecka, chyběl Žikla. Přitom Haiblík, Karlovský a Nábělek odehráli v tomto utkání hodně minut, ale nejsou to ryzí střelci, takže to vyšlo takhle. Olomouc, Ostrava, Slavia, potažmo i Nymburk se opírají o kvótu pěti cizinců. Pravidla neporušujeme. Čeští hráči navíc rostou, když se podívám na Haiblíka, Nábělka, Karlovského, tak je na nich vidět obrovský progres.“

Jak hodnotíte ústecký skalp Nymburka, už druhý v sezoně?

„Když porazíte jednou Nymburk, může jít o náhodu, že se vám zápas vydaří a on vás podcení. Ale teď sem Nymburk očividně přijel v plné sestavě s odhodláním hrát naplno. Přesto jsme bojovností dokázali zápas urvat, čehož si před play off cením. Sázeli jsme i na faktor jejich únavy, hlavně jejich cizinci jsou tu kvůli evropským pohárům, a když vypadnou, může se to trochu na jejich motivaci projevit.“

Jste druzí v tabulce, což je historický výsledek. Jak vám to zní?

„Být čtyři kola před koncem skupiny A1 na druhém místě, porazit doma Nymburk, to je nádhera. Sezonu jsme přitom nezačali vůbec dobře a ani teď nehrajeme úplně nejlepší basket. Z dlouhodobého hlediska si to zasloužíme a budeme se snažit na druhém místě vydržet co nejdéle.“

Jak moc převyšuje aktuální druhé místo vaše očekávání?

„Před sezonou bych byl rád do pátého místa. Viděl jsem skvělý Nymburk, Opavu, Děčín i silné Pardubice. Nikoho z nich bych úplně nechtěl potkat v play off. Všichni mají široké a kvalitní kádry, těžko si vybírat mezi Opavou, Děčínem a Pardubicemi. Je ale skvělé být momentálně před nimi. Pořád nás vidím spíš jako černého koně s tím, že dáváme o sobě vědět, že jsme schopni hrát o nejvyšší mety.“