Obhájci trofeje na kraji propasti. Opavu srazila i nevídaná chyba sudích

Před rokem se basketbalisté Opavy zapsali do historie, když ukončili nadvládu Nymburka. K mistrovskému titulu se po dvaceti letech senzačně probili ze sedmého místa, v play off postupně sestřelili tři nejlepší týmy dlouhodobé části – Brno, Nymburk i Děčín. Teď jsou sami na okraji propasti. Ve čtvrtfinále Kooperativa NBL prohrávají s NH Ostrava 1:3 na zápasy (87:79, 82:84, 70:77, 93:100). Čtvrtý duel v Ostravě ztratili dvě sekundy před koncem, kdy trojkou vyrovnal Michal Svoboda na 87:87. Stejný hráč sehrál klíčovou roli i ve třetím utkání. Hlavně díky nevídané chybě sudích.

Mistrovská parta trenéra Petra Czudka se v play off trápí. Opavané sice vyhráli první zápas doma, ale potom třikrát těsně padli. Finiš třetího čtvrtfinále byl hodně kuriózní. Ostravský Michal Svoboda trefil dvě minuty a 40 sekund před koncem důležitou trojku. Přestože už neměl být na hřišti. Dostal totiž dvě nesportovní chyby, měl být automaticky vyloučený. Jenže sudí i komisař si toho všimli pozdě.

„Je to pro nás těžké, rozhodl hráč, který tam neměl být. To už si musí pohlídat jiní lidé,“ říkal opavský kouč Petr Czudek do kamer České televize. „Řešit to nebudeme, my máme vyhrát v zápase. To už si musí říct ostatní. Každý je zaplacený za něco. Já být rozhodčími, tak bych poslal peníze na charitu.“

Rozhodčí Jan Baloun, Michal Scholze a Jakub Kec byli dodatečně potrestáni zastavením činnosti. V letošním play off už si nezapískají. Stejně tak už nebude nasazovaný ani komisař zápasu Antonín Kapl.

„Komisař správně upozornil rozhodčí, že se již jedná o druhou nesportovní chybu v utkání a s tím je spojená automatická diskvalifikace, nechal však pokračovat hráče Michala Svobodu v utkání a nezabránil i přes dvě přerušení hry tomuto hráči následně skórovat za 3 body,“ vysvětloval šéf komisařů Robert Paulík. „Vyhodnotil jsem to jako selhání komisaře Antonína Kapla.“

Podle zástupců asociace rozhodčích byla chyba v komunikaci mezi rozhodčími, komisařem a stolkem rozhodčích. „Družstvu Ostravy nebyla předána informace, že se jedná již o druhou nesportovní chybu hráče, a je tak vyloučen do konce utkání,“ napsali v prohlášení. „Následně ani rozhodčí, ani komisař neohlídali, aby Michal Svoboda skutečně opustil hřiště a hráč tak neoprávněně pokračoval ve hře.“

Podle pravidel není ani po takové chybě šance vracet čas a skóre. Ostravané vyhráli třetí čtvrtfinále 77:70. Podle ostravského trenéra Adama Cholevy ovšem inkriminovaná pasáž nerozhodla. „Byla tam chyba stolku. Ptal jsem se sudích, jestli opakovat celý ten úsek, ale prý ne, že to zůstane, jak to je,“ popisoval. „Myslím, že to vyšlo dobře i pro Opavu, byl tam faul, mohli dát šestky. Takže to nakonec bylo šul nul. Myslím, že ta dvacetivteřinovka nerozhodla.“

Michal Svoboda hrál klíčovou roli i ve čtvrtém čtvrtfinále. Opavané sice v Ostravě prakticky celý zápas vedli, necelé čtyři minuty před koncem dokonce až o 11 bodů (80:69). Přesto nedokázali zápas k vítězství dotáhnout. Svoboda trojkou srovnal dvě sekundy před koncem. Celkem nasázel 21 bodů. Stejný počet dal i Rashad Madden. Opavu táhnul pětadvacetibodový Jakub Šiřina, odchovanec ostravského klubu, ale byl sám.

Play off se hraje na čtyři vítězné zápasy. Opava bude první mečbol Ostravy, která se v základní části vyloženě trápila na chvostu tabulky, odvracet v pátek na domácí půdě.

Do semifinále už postoupil Nymburk, který počtvrté přehrál Olomoucko, semifinále si zajistil úterní výhrou venku 107:92.