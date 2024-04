Ústí v euforii! A teď El Nordico na zimáku? Klubový šéf má sen, ale...

Podruhé v historii a po dvou letech jsou basketbalisté ústecké Slunety v semifinále Kooperativa NBL. Ve čtvrtfinále smetli Pardubice 4:1 na zápasy a neoblíbenému sokovi se dokonale pomstili. Loni s Východočechy totiž padli v sedmi zápasech. Za poslední léta a několik společných dostaveníček v play off se mezi oběma soupeři vytvořila rivalita, navíc se spekuluje, že ústecký trenér Jan Šotnar má po sezoně zamířit právě do pardubické Beksy.

V letech 2018 a 2023 se šlo do rozhodujícího sedmého duelu. Pokaždé byli úspěšnější Východočeši. „Což bylo psychicky náročné. Teď jsme šli z třetího místa, ale zase proti Pardubicím. Věděli jsme, že je do čtvrtfinále nikdo nechtěl chytit. Nakonec to dopadlo 4:1 pro nás, čemuž bych před začátkem série nevěřil,“ rozplýval se téměř brečící generální manažer Slunety Tomáš Hrubý, sám mistr s Opavou z roku 2003.

Tentokrát se vzájemné bitvy obešly bez excesů. Před rokem tehdejší pardubický trenér Repeša odvolal své svěřence ze hřiště ještě během jednoho ze zápasů tak, aby se jeho tým vyhnul podávání rukou s protihráči. Vyhrocená atmosféra se přenášela i na tribuny. „To byla bouře ve sklenici vody, podívejte se, co se děje v hokejovém play off mezi Pardubicemi a Třincem. Nějaké strkanice byly, ale jdeme dál,“ mávl Hrubý rukou, sám velký bouřlivák.

Že to tentokrát mělo klidnější průběh, potvrdil i pardubický rozehrávač Petr Šafarčík. „Ústí nás přejelo na plné čáře, tady se nemá cenu za něco schovávat. Svlékli nás do naha, celý průběh naší sezony nebyl dobrý. Bude to o naší sebereflexi, každý musí začít u sebe,“ smutnil.

Příště by právě Šafarčíka a spol. mohl vést ústecký kouč Šotnar. „Který tým by nechtěl trénera sezony? Svou kvalitu v této sérii zase potvrdil,“ prohodil lídr Beksy.

V Ústí nad Labem, kde profesionální sport umírá za živa, jsou basketbalisté momentálně modlami. „Město zažívá basketbalový boom. Sám na sebe si kladu velké cíle, chci pro město dělat to nejlepší, stejně tak pro hráče a diváky. Máme nějaký budget, s nímž pracujeme. Kdyby se zveřejnily rozpočty, kdekdo by koukal a myslel si, že mám kouzelný proutek. Naše možnosti nejsou rozhodně tak vysoké, jak si lidé myslí,“ popisuje šéf.

Další meta? Zimní stadion

Pokud Ostrava vyřadí Opavu, v semifinále dojde na tzv. „El Nordico,“ tedy severočeské derby mezi Ústím a Děčínem. Vzhledem k popularitě basketu v obou městech by byla možnost odehrát sérii na zimním stadionu. Už v průběhu sezony při soubojích Ústí s Děčínem přestala hala ústeckých kapacitně vyhovovat. „V tom bude mít hlavní slovo trenér. Moje přání zná a ví, co bych chtěl pro diváky udělat. I kdybych měl po zimáku jezdit ještěrkou a stavět palubovku. Ale také bychom tím částečně přišli o výhodu domácího prostředí. Ještě je to čerstvé, zamyslíme se. Na druhou stranu by se o tom vyprávělo i po letech,“ zasní se Hrubý.

Přesto zaplnit takřka sedmitisícový zimní stadion by byla výzva. „A my máme nějaké cíle a sny. Hrát na zimáku by nás mohlo stát medaili, kterou chceme. Případně proti Děčínu bychom začínali doma a byla by šance projít ještě dál. Já se přikláním k tomu hrát v naší hale, v níž to známe a kde jsme neprohráli od 17. prosince,“ má naopak jasno ústecký trenér Jan Šotnar.

Pivot Ladislav Pecka naopak tuhle problematiku neřeší. „Klidně ať hrajeme na fotbalovém stadionu, je mi to jedno,“ smál se bezprostředně po postupu.

