Ital vrátil titul do Nymburka: Češi mě skvěle přijali. Další meta? Liga mistrů

Po loňském bronzu, což byl kardinální neúspěch, se basketbalový titul vrátil domů, do Nymburka. Již podevatenácté. Naopak premiérový triumf oslavil italský stratég Francesco Tabellini. Čtyřicetiletý Ital v minulosti působil v akademii Virtusu Boloňa nebo jako asistent v Trevisu, tam dokonce ochutnal Ligu Mistrů. Právě do ní se hodlají vrátit Středočeši, byť se patrně budou muset prokousat její kvalifikací. Tabellini bude u toho: „Pokračuju, dál mám smlouvu,“ líčil během mistrovského křepčení u týmu, kde na rozdíl od předchozích let začíná převládat české jádro.

Je to pro vás první titul v trenérské kariéře?

„Ve skutečnosti ne, vyhrál jsem už v Itálii jako asistent a u týmu v kategorii do 20 let. Toho si cením také vysoko. Teď se ale jedná o můj první titul u mužského „A“ týmu v pozici hlavního trenéra. Mám z toho velkou radost, je to obrovský úspěch.

Jak těžká sezona to pro vás byla?

„Bylo to náročné. Odehráli jsme opravdu hromadu zápasů. Loni jsme se s vedením začali bavit o cílech, přičemž víte, že rozpočet a možnosti Nymburka nejsou tak vysoké jako před několika lety a zároveň se soupeři oproti předchozím létům zlepšovali. Řekli jsme si, že přesto rozhodně chceme vrátit titul do Nymburka a získat také domácí pohár a k tomu si dobře vést ve FIBA Europe Cupu. Myslím, že vzhledem k těmto cílům jsme odvedli dobrou práci. A kdyby mi na začátku někdo řekl, že rozhodující fázi sezony budu hrát bez Ondry Sehnala a Spencera Svejcara, docela bych se obával, jestli titul získáme. Tým ovšem na tyto ztráty reagoval velmi dobře a dokázal, že si zlaté medaile zaslouží. Největší dík nakonec patří mým hráčům. Můžete být nejlepším trenérem na světě, ale zápasy vyhrávají oni. Jsme rád za tak kvalitní hráče, co tu máme, a za dobré lidi, které v klubu máme.“

V play-off jste prohráli jediný zápas. Byla to snadná práce?

„Když trénujete Nymburk, jste pod velkým tlakem. Takže to není nikdy snadné. Ale myslím, že i přes absence některých hráčů, ne že bychom dominovali, ale byli jsme nejlepší a opravdu jsme si to zasloužili. Znovu mohu poděkovat hráčům, kolegům, dalším členům realizačního týmu. Všichni mi opravdu pomohli. Ještě chci zmínit jednu osobu, Ladislava Sokolovského, který byl loni hlavním trenérem a po neúspěšné sezoně odstoupil. Zůstal mým asistentem a sportovním manažerem. Nebylo pro něj snadné zpracovat minulý ročník a pak vykročit na novou cestu. Odvádí pro klub skvělou práci, je to úžasný člověk, opravdu mi pomohl a tímto mu chci poděkovat.“

Ve FIBA Europe Cupu jste dosáhli na čtvrtfinále. Jak jste hodnotil tuto metu?

„Obrovský úspěch. Byl to dobrý výsledek, přestože jsme dávali velký důraz také na českou ligu, kterou jsme vyhráli a v náročném programu jsme opanovali i Český a Česko-slovenský pohár. Nikdo nečekal, že ve FIBA Cupu projdeme skrz první skupinu, my jsme se pak dostali mezi nejlepších 16 týmů a osmifinálovou skupinovou část vyhráli. Konfrontovali jsme se s týmy ze španělské ACB ligy, s tureckými, italskými celky i dalšími z předních lig. Byla to dobrá zkušenost. Vypadli jsme s Varese, což je soupeř z absolutně topové soutěže. Navíc zrovna podepsali několik extrémně dobrých hráčů, což změnilo jejich hru. Mohli jsme snad odehrát lépe úvodní domácí zápas, abychom nejeli do Itálie s šestnáctibodovou ztrátou. Nebylo to jednoduché, ale mohli jsme být ještě trochu lepší, abychom si z toho odnesli lepší dojem.“

Co bude dalším cílem? Přes kvalifikaci se dostat do Ligy mistrů?

„Opravdu věřím, že tu bude basketbalová Liga mistrů. Sám bych měl pokračovat, mám nadále smlouvu.“

Trofej pro vítěze ligy vám předal Jiří Zídek, jenž byl prvním Čechem v NBA a po jehož otci se pohár jmenuje. Byla to pro vás pocta?

„V posledních měsících jsem se setkal s mnoha důležitými lidmi českého basketbalu a musím říct, že všichni ke mně byli opravdu milí. Chtěl bych proto poděkovat celé basketbalové komunitě, protože mě přijala opravdu úžasným způsobem.“

Před Nymburkem jste vedl USK Praha. Jak se vám v České republice líbí jako Italovi, kde basketbal zaujímá důležitou pozici?

„USK Praha mi dalo šanci stát se poprvé v kariéře hlavním trenérem. Stále je USK součástí mojí cesty. Pak jsem měl příležitost přidat se k Nymburku, což je v rámci v České republiky větší organizace. A jsem rád, že se nám povedlo naplnit cíl a vrátit titul sem.“