Na Zídka nezapomeneme. Žalgiris je o srdci, říká šéf jeho marketingu

Litva a basketbal jsou téměř synonyma. V srdci vášně země, která nemá ani tři miliony obyvatel, stojí ikonický klub Žalgiris Kaunas. Jeho marketingový šéf Ignas Vyšniauskas míří tento týden přednášet do Prahy na konferenci Sport Alive, kde nechá nahlédnout do fungování zeleno-bílé mašiny, jež má sice v Eurolize skromnější rozpočet 13 milionů eur, ale na jejíž domácí zápasy chodí 14 800 diváků a vyprodává arénu na počkání.

Co pro Litvu a její obyvatele znamená basketbal?

„Basketbal je v Litvě víc než jen sport – je to součást naší kulturní DNA, druhé náboženství. Je těžké popsat Litvu, aniž bychom zmínili basketbal nebo Arvydase Sabonise. A Žalgiris je v srdci této identity.“

Proč je Žalgiris tak ikonickým klubem ve vaší zemi?

„Žalgiris není jen klub – je to symbol litevské odolnosti a hrdosti. Byl majákem naděje v těžkých časech, zejména během sovětské éry. Naše bitvy na hřišti byly stejně o sportu, jako o reprezentaci ducha národa, který toužil po nezávislosti. Žalgiris představuje srdce a duši litevského basketbalu, zosobňující tradici, úspěch a hodnoty.“

Jak důležité byly souboje s CSKA Moskva během éry Sovětského svazu pro formování identity Žalgirisu?

„Rivalita se stala symbolem odporu našeho národa a touhy po svobodě. Každý zápas proti CSKA byl víc než jen hrou. Byl to způsob, jak se Litevci mohli prosadit na globální scéně.“

Je devětapadesátiletý Arvydas Sabonis, vaše největší legenda, stále zapojen do fungování klubu?

„Rozhodně. Arvydas Sabonis není jen legenda v historii našeho klubu, je v něm stále činný, v současnosti je čestným prezidentem. Jeho přítomnost se odráží ve všem, co děláme.“

Pamatujete si v klubu stále Jiřího Zídka, který pomohl Žalgirisu k triumfu v Eurolize v roce 1998?

„Jiří Zídek bude mít vždy zvláštní místo v historii Žalgirisu. To vítězství v Eurolize v roce 1998 zůstává jedním z nejdůležitějších okamžiků pro klub a Zídek byl klíčovou součástí tohoto úspěchu.“

Jak vnímáte roli Žalgirisu v Eurolize vzhledem k tomu, že rozpočtem nemůže konkurovat movitým klubům z Řecka, Turecka či Španělska?

„Možná nemáme finanční prostředky některých větších klubů, ale Žalgiris byl vždy o srdci, komunitě a udržitelnosti. (jako jeden z mála klubů neprodělává – pozn. aut.) Naši fanoušci patří mezi nejvášnivější v Eurolize a téměř každý euroligový zápas máme vyprodáno. Jsme hrdí na to, že se i přes tyto finanční rozdíly pravidelně držíme konkurenceschopní na evropské scéně.“

Jaké jsou vaše největší marketingové výzvy, jsou-li vůbec nějaké, když jste měli loni třetí největší průměrnou návštěvnost v Eurolize?

„Naše fanouškovská základna je úžasná a její loajalita je něčím, na co jsme nesmírně hrdí. Jednou z výzev je však najít způsoby, jak propojit fanoušky různých věkových skupin jak v aréně, tak digitálně. Výzvou je udržet tento vývoj a nadále angažovat a uspokojovat publikum zejména v rychle se měnícím digitálním prostředí.“

Co čekáte od konference Sport Alive?

„Opravdu se na ni těším. Je to skvělá příležitost sdílet nápady, učit se od lídrů v oboru a zkoumat nové strategie. V době, kdy se sporty a marketing neustále vyvíjejí, je klíčové sdílet znalosti mezi různými sporty a trhy, akce jako tato k tomu poskytují ideální platformu. Jsem nadšený, co za inovace budeme moci přinést zpět do Žalgirisu.“