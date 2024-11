Smršť ve Vechtě. Nymburk má nakročeno do osmifinále Ligy mistrů

Spanilá cesta Nymburku basketbalovou Ligou mistrů pokračuje. Český zástupce opanoval i čtvrtý zápas v základní skupině D. Tentokrát se radoval na palubovce německé Vechty po výhře 95:70. Tým italského kouče Franceska Tabelliniho tak udělal důležitý krok k vítězství ve skupině, což by znamenalo přímý postup do osmifinále.

Když se oba celky potkaly 22. října v hale na Královce, Nymburk zvítězil o 19 bodů. Do Německa tak odjížděl český mistr jako favorit. Alespoň baráž o postup do osmifinále by byla jistá, kdyby Bohačík a spol. padli ve Vechtě maximálně o 18 bodů. K tomu ale bylo daleko.

Od začátku se nymburské obraně dařilo takřka vymazat tahouna domácích Tygera Campbella, ze kterého udělali bezradné kotě. Za první poločas třeba vůbec neskóroval. Hosté naopak týmovou hrou v ďábelském tempu soupeře deptali. Už za poločas momentálně až patnáctý tým německé BBL inkasoval 53 bodů. Hned pětice nymburských si připsala 11 a více bodů. Těžko někoho vyzdvihnout, ale třeba Ondřej Sehnal odehrál letos svůj nejlepší mač v Lize mistrů, a oslavil tak návrat do Německa, kde v minulosti působil v dresu Braunschweigu.

Díky dalšímu triumfu je nyní nymburský úkol jasný. Český vládce může doma 3. prosince prohrát maximálně o 11 bodů s Galatasarayem. Pak bude přímý postup z prvního místa realitou. Naposledy se ze základní skupiny Ligy mistrů dostal Nymburk v sezoně 2020/21, kdy jeho pouť skončila ve čtvrtfinále.

Basketbalová Liga mistrů - skupina D, 4. kolo:

Rasta Vechta - ERA Nymburk 70:95 (20:32, 37:53, 56:72)

Nejvíce bodů: Randolph 12, Gardner 11, Bothwell a Ferner po 9 - Sehnal 16, Bishop 15, Shumate 14. Fauly: 25:20. Trestné hody: 20/14 - 28/22. Trojky: 8:5. Doskoky: 30:48.

Galatasaray Istanbul -Promitheas Patras 91:74 (47:41)

Tabulka skupiny D