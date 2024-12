Hruban se vrací. Kapitán reprezentace jako posila Nymburku pro LM

Vojtěch Hruban se obětavě tlačí do koše ve vítězném duelu s Izraelem • Pavel Mazáč / Sport

Kapitán basketbalové reprezentace Vojtěch Hruban oblékne znovu dres Nymburka, do týmu českého mistra se zkušený křídelní hráč a vyhlášený střelec vrací po dvou a půl letech. Vedení klubu se rozhodlo tým posílit po postupu do osmifinále Ligy mistrů. Pětatřicetiletý Hruban naposledy působil v italském Scafati, s Nymburkem dnes podepíše smlouvu do konce sezony. Středočeši o tom informovali v tiskové zprávě.