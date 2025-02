Mimo hru dirigent a kapitán. Řekové i tak tasí na Čechy 7 hráčů z Euroligy

Češi v rozhodující fázi kvalifikace ME v basketbalu budou mít díky euroligové pauze k dispozici Tomáše Satoranského. Řecký kouč Vassilis Spanoulis ale také nelenil a do Pardubic bere na vzájemnou bitvu zkušený tým, kde je řada euroligových hráčů. „Není to kolikrát o tom, kdo je basketbalovější, ale o tom, kdo to chce víc urvat,“ má jasno pivot Ondřej Balvín.