Objev zaujal i hvězdu Panathinaikosu. Generace roste, pomáhá Španělsko

Bývaly doby, kdy to vypadalo, že sport pod bezednými koši není zkrátka Čechům souzen. Slabé výsledky reprezentace podtrhovala i nevalná kvalita domácí soutěže, kterou občas nějaký klub musel z finančních důvodů opustit. Satoranského generace ale zavelela ke snovému obratu: od roku 2013 pátá účast na Eurobasketu v řadě, k tomu účast na olympiádě v Tokiu i senzační šesté místo z MS 2019. A pokud se bude blížit po nadcházejícím ME konaném na přelomu letošního srpna a září last dance dlouholetých ikon, o svou budoucnost by se nároďák strachovat nemusel, rýsují se totiž jejich nadaní nástupci.

Proti Řecku byl kupříkladu Richard Bálint spolu s Martinem Peterkou se čtrnácti body na kontě druhým nejlepším střelcem Čechů hned po Ondřeji Balvínovi. Obzvlášť Bálintovy nasázené trojky sršely sebevědomím. Také, že si syna úspěšného basketbalového trenéra Petera Bálinta při cestě do kabin odchytl a povzbudil Ioannis Papapetrou, hvězda euroligového Panathinaikosu. Jednoduše řečeno, brněnský křídelník má potenciál.

Nástupci české „zlaté“ generace

Ostatně 22letý čahoun už má zasebou zkušenost v Alicante, kde si zahrál druhou španělskou ligu. Právě zahraničí je cesta, jak v rámci Česka úzké basketbalové komunity talenty rozvíjet. Ve Švýcarsku, ačkoli to zrovna není basketbalovou velmocí, hrával i jiný začínající reprezentant Adam Kejval, pod reprezentačním koučem Ocampem sbírá minuty rovněž Ondřej Husták v Manrese.

Například do USA odešel z Brna Nikos Koulisianis, talentovaný hráč kategorie U19 a český mládežnický reprezentant, jenž si už v ročníku 23/24 odškrtl premiéru mezi muži v zápase s Nymburkem. „Dlouhou dobu jsem sledoval hodně hráčů, jak budují své kariéry a posouvají se ze středních škol v USA až do NBA, a vždy mě to extrémně inspirovalo. Důležitý faktor je pro mě možnost spojení studia a basketbalu, pro což jsou střední školy v USA ideální. A taky se chci posunout na další level v basketu, hrát ho v zemi, kde je ta nejlepší úroveň.“

A co Bálintovy postřehy? „V cizině se musíte poprat o místo. Dlouho jsem si na to zvykal, ale dalo mi to hodně do budoucna. Basketbalově jsem dospěl, pochopil věci, které v zahraničí fungují a u nás se berou jako rarita,“ vyprávěl před časem po jednom z ligových zápasů.

Právě v Kooperativa NBL má teď stěžejní roli. „Nevracel jsem se do Brna s tím, že budu dominovat, ale s tím, že chci být jedním z nejlepších hráčů v lize,“ vyprávěl.

Cesta rozvoje? Španělsko, klidně i druhá liga

Španělsko je v basketbalové Evropě pojem, kvalitou překypuje i tamní druhá nejvyšší soutěž, v níž momentálně působí rovněž Ondřej Balvín (Obradoiro), David Jelínek (Betis Sevilla) a Ondřej Hanzlík (Zamora), zároveň v ní zápolí řada celků s historií ze slovutné ACB ligy. „V Evropě je druhá španělská uznávanou, navíc tamní týmy mají vyšší rozpočty než kluby v Česku. Je srovnatelná i s bundesligou nebo první francouzskou. Navíc druhá španělská má pravidla, že v týmu mohou hrát maximálně dva Amíci, pak jsou tam čtyři Španělé a nakonec se to může doplnit dalšími Evropany,“ vysvětloval Bálint.

Po Španělsku přišel návrat do českého prostředí. „Nymburk se neozval a ze zahraničí nepřišla nabídka. Pak jsem už neuvažoval o nikom jiném, než Brnu, to navíc startovalo v severoevropské ENBL.“

Pokud ale Bálint udrží formu jako v listopadu proti Nizozemcům (16 bodů), či s Řeky (14 bodů), nemusela by být další štace za hranice utopií. „Kvalita Řeků byla vysoká, jsou jednou z top zemí v Evropě, takže jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát. A nastřílené trojky? Spíš to bylo o tom, že mě spoluhráči připravovali skvělé pozice a mně stačilo už jen trefovat koš,“ zůstal skromný.

V nároďáku už dřív došlo konečně i na setkání se Satoranským, jehož ve Španělsku naživo hrát neviděl. „Alicante se nachází pět hodin od Barcelony, tudíž nebyla možnost se potkat,“ osvětlil Bálint.

Satoranský se tak podle všeho nemusí bát o své nástupce, když už nyní je přirozeným mentorem pro mladší hráče a jakousi prodlouženou rukou trenéra Ocampa, což bylo třeba vidět, když po jednom z faulů Luboše Kováře proti Řecku pivotovi Nymburka názorně ukazoval, jak bránit bez porušení pravidel. „Právě pro mladé hráče, pro tu změnu generací, je dobré, aby si to zažili, vyzkoušeli. Máme své zkušenosti, když se tým trošku měnil a přicházeli noví hráči, nebylo pro nás mistrovství Evropy 2017 moc úspěšné. Myslím, že nás to ale docela nakoplo do dalších let, směrem k mistrovství světa a olympiádě.“