Nymburk padl v Lize mistrů. Ty zpropadené šestky! Hruban: Zápas blbec

Konec hrátek. Pro český basketbal se možná rýsují velké věci, o kterých se zatím tolik nemluví. Akorát se v úterý večer entusiasmus poněkud vytratil. Nymburk v pražské hale Královka hostil v rámci Ligy mistrů francouzské Nanterre. Kdyby český mistr vyhrál, čtvrtfinále soutěže by bylo velmi blízko, ale tým italského kouče Franceska Tabelliniho nezvládl roli favorita. Po prohře 86:90 bude muset o play off ve skupině L ještě zabojovat.

Nymburským v důležitém zápase chyběli Jaromír Bohačík a Jakub Tůma. První jmenovaný si přivezl drobné zdravotní problémy z reprezentačního srazu. Tůma zase bojoval před utkáním s teplotami. Debut v dresu českého mistra naopak prožil Američan Ryland Holt, který přišel koncem února z Nitry.

Třiadvacetiletý křídelník je šestým cizincem na soupisce Nymburka. V české lize přitom může nastupovat jen pět zahraničních hráčů. Tabellini však hodlá sestavou rotovat, aby rozložil síly i směrem k těžkým evropským bitvám, které ještě Nymburk čekají.

Důležitý je ale dvojzápas proti Nanterre během jednoho týdne, který může zajistit lídrovi skupiny L postup do čtvrtfinále Champions League. Tím by Nymburk vyrovnal své historické maximum v pohárové Evropě. Ani Nanterre nepřijelo kompletní. Mimo byl Benjamin Sene. Hned v úvodu se navíc zranil guard Ahmad Caver, který odehrál jen úvod utkání. Možná ale tento moment nymburské ukolébal. „Při zranění jejich prvního rozehrávače jsme si asi mysleli, že to půjde samo. Oni ale předvedli výborný výkon,“ složil poklonu soupeři Ondřej Sehnal.

Na Královce si přitom český tým v prvním poločase chvílemi hýčkal i desetibodový náskok, ale francouzský soupeř byl jako na gumě. Dokázal se opakovaně zvednout. Pomáhala k tomu špatná koncovka domácích při střelbě trestných hodů i mnohdy zbytečné fauly. Zároveň se skvěle prezentovali Američané soupeře Desi Rodriguez a Justin Tillman. Konto Středočechů zatížili dohromady padesáti body, čemuž se na straně domácích nikdo nepřiblížil. „Oni hráli vlastně v sedmi lidech, někdo ty body dát musel. Oba jsou skvělí, ale těch volných pozic jsme jim dali dost. Zdobí nás, že umíme vytvořit tlak na míč, to nám chybělo. Když jsme zatlačili, byl z toho často faul. Metr byl tentokrát přísnější,“ řekl Vojtěch Hruban.

Po pauze si přesto Nymburk znovu vybudoval desetibodový náskok, ale brzy o něj přišel. Tým z předměstí Paříže to nakoplo. Ve čtvrté čtvrtině se poprvé v utkání na delší čas dostal do vedení, které už nepustil. „Ono to tempo nebylo nijak závratné, měli jsme málo zisků. Zazdili jsme spoustu trestných hodů, trojek, lay upů. Celé to bylo na sílu, i když jsme do toho dali spoustu energie. Byl to prostě zápas blbec,“ lamentoval Hruban. Nymburk skutečně neproměnil čtrnáct trestných hodů, což je při konečném manku čtyř bodů smrtící statistika.

Druhý zápas skupiny L je na programu ve středu v Maďarsku od 18 hodin. Szombathely hostí papírového favorita skupiny španělskou Murcii. Nymburk se zkusí pomstít 11. března, kdy jej čeká duel na palubovce Nanterre. Do čtvrtfinále Ligy mistrů postupují první dva celky.

Basketbalová Liga mistrů - osmifinálová skupina L, 3. kolo:

ERA Nymburk - Nanterre 86:90 (28:24, 48:42, 71:67)

Nejvíce bodů: Birts 14, Ceaser 13, Sehnal 11 - Rodriguez a Tillman po 25, Lacombe 10. Fauly: 21:23. Trestné hody: 33/19 - 16/12. Trojky: 9:10. Doskoky: 42:29.