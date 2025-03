Bývalá basketbalistka Ordnungová: Báječný život pod dohledem režimu. Jak ji špiclovala STB?

„Narodila jsem se v létě 1934 v Praze, moje rodné jméno je Lundáková. Maminka byla švadlena, otec vyučený řezník, uzenář. Za války byl totálně nasazen ve Waltrovce (bývalý strojírenský podnik v Praze-Jinonicích), tak jsem si z něj dělala legraci, že dělá železné buřty. Moje dětství bylo pěkné, přestože ho poznamenala válka. Pamatuji si, že v březnu 1939, když nás Němci obsadili, jsem zrovna šla s maminkou na trh na Tylovo náměstí. Maminka mi koupila banán. Ukusovala jsem ho a zezdola od Vršovic se objevily německé tanky. Lidi utíkali a trhovci začali balit svoje krámky.

Boj o rozhlas

Také si pamatuju, že Němci jednou v noci vtrhli do našeho bytu. Rozrazili dveře pažbou a hledali, jestli se u nás někdo neskrývá. Bylo mi ani ne osm, ležela jsem v postýlce, koukala, jak probírají bajonetem skříně, rozhazují postele, matrace. Vojáci ve mně od té doby vždycky vzbuzovali strach, i ruští, kteří nás pak v květnu 1945 osvobodili.

V činžáku, ve kterém jsme žili, jsme v době války zůstali jako jediná česká rodina. Předtím tam bydlel pan Porges, který měl kožešnictví. Hrávala jsem si s jeho synem Vilíkem. Rodiče ho odeslali do Anglie, oni sami bohužel zemřeli v koncentračním táboře. I ostatní partaje byly odvezeny do koncentráků a do bytů se nastěhovali němečtí důstojníci.