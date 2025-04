Svoboda na plac! Play off basketbalové ligy je plné nositelů tradičního příjmení. Kdo je čí bratr?

Čtvrtfinále play off nejvyšší české soutěže v basketbale je v plném proudu a s ním také rozpuk Svobody. Nejedná se však o žádnou filozofickou vsuvku, ale o důkaz, že toto příjmení je skutečně jedním z nejčastějších v Česku. Do vyřazovacích bojů naskočilo celkem šest borců s tímto příjmením a klidně by jich mohlo být i víc.

Momentálně je to příjmení českému basketbalu nejvíce zaslíbené. Nejpočetnější skvadru Svobodových hlásí série mezi Nymburkem a Ostravou. Na straně devatenáctinásobného českého mistra z Nymburka je reprezentant Matěj Svoboda, který v sérii narazil na bratra Štěpána. Ten před třemi dny oslavil pětadvacáté narozeniny a ostravskému NH dokonce dělá kapitána. Moc šancí od kouče Adama Cholevy v sérii dosud nedostal. Mnohem více prostoru se těší křídelník Michal Svoboda.

„Souboje s Ostravou jsou pro mě vždy výjimečné, zvláště když je to v play off. Na druhé straně je bratr, se kterým už jsme se několikrát v play off utkali, a já pokaždé postoupil, tak doufám, že v tomto trendu budu dál pokračovat,“ má jasno Matěj Svoboda, který působí v týmu největšího favorita play off a má našlápnuto při vedení 2:0 na zápasy, aby bráchu pokořil znovu.

Michal Svoboda ani s jedním ze zmíněných borců není v příbuzenském svazku. Odchovanec českobudějovického basketbalu má vazby v jiné sérii. Nic to nemění na tom, že ta mezi Nymburkem a Ostravou nabízí divákům hned trojlístek Svobodů. A nemuselo by zůstat jen u toho. V NH působí i Igor Patrik Svoboda. Křídlo či podkošový hráč však spíše hájí barvy Nového Jičína ve druhé nejvyšší soutěži, kde z Ostravy vypomáhá.

I bitvy mezi Pískem a Děčínem se bez Svobodových neobejdou. Největší současná hvězda s tímto příjmením pod bezednými koši je bezpochyby Martin Svoboda. Pivot píseckých sršňů je členem národního týmu a zároveň se dostal do nejlepší pětky základní části celé NBL. Vedle nymburského reprezentanta Ondřeje Sehnala jako jediný Čech!

Podkošový talent, který si často v české lize připisuje double-double za deset a více bodů a doskoků v zápase, je pro změnu bratrem právě Michala Svobody z NH Ostrava. V Písku však hraje ještě devatenáctiletý Josef Svoboda.

Talentovaný odchovanec sršňů stále do nejvyšší soutěže teprve proniká. Byl by jistě dál, kdyby jej nelimitovaly v zárodku kariéry zdravotní problémy. Letos naskočil do 29 zápasů s průměrem přes dvanáct minut na utkání, ale i v sérii s Děčínem, která se zatím Písku nedaří, od kouče Jana Čecha dostává prostor.

Aby ne, o jeho talentu se ví od dětství. Když mu bylo dvanáct, reprezentoval Evropu na Jr. NBA World Championship. V Orlandu na Floridě v tomto kempu malých nadějí hájil barvy desetičlenného týmu starého kontinentu, kam se probojoval jako jediný český zástupce. S výše zmíněnými jmenovci v našem výčtu však žádný příbuzenský svazek nemá.

Aby těch Svobodů nebylo málo, musíme na Prigl. V sérii mezi Brnem a posledním finalistou z Ústí nad Labem bychom totiž našli poslední dílek do mozaiky Svobodových.

S 205 centimetry je Šimon Svoboda ze všech jmenovců tím nejurostlejším a v 21 letech se začíná jeho kariéra lámat. Z top talentu už se musí klubat dál. Vždyť první zápas v NBL si připsal už v roce 2021. Loni s Brnem prodloužil smlouvu a může se tedy dál zlepšovat v jihomoravské metropoli. Určitě by někdy rád oblékl jeden dres s mladším bratrem Františkem, který působí taky pod brněnskou zástavou, ale do prvního týmu má momentálně přece jen daleko.

To je tedy výčet Svobodů na nejvyšší basketbalové scéně v tuzemsku. Snad se orientujete lépe. I když vlastně ne tak docela. Jeden Svoboda nám v play off chybí. Je to Vilém Svoboda ze Slavie. Devětadvacetiletý pivot Pražanů odehrál v ročníku patnáct utkání a byla by chyba jej aspoň nezmínit. Jeden už by z toho byl tumpachovaný, že?

Jedinou sérií, kde bychom nositele tohoto příjmení nenašli, je ta mezi Opavou a Olomouckem. V Česku sice zůstává nejčastějším příjmením Novák, ale Svoboda ho minimálně v tom basketbalovém ranku přeskočil.