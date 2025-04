Barcu čeká v Eurolize test proti Monaku. Veselý je vzpruha, Satoranský jde příkladem, říká kouč

Že by basketbalová Barcelona už zase dělala čest své značce dle zvyklostí? V rozporuplné sezoně se teď daří. Tým s dvojicí českých hvězd Tomáš Satoranský a Jan Veselý vyhrál deset z posledních dvanácti zápasů a kouč Joan Peňarroya si jejich práce váží. Nejen, že pomohli k posunu ve španělské lize, ale Blaugranas se vyhoupli i do play off Euroligy, které pro ně startuje už ve středu. Jenže nejbližším soupeřem je ambiciózní a hladové Monako. Teď se ukáže, jestli je barcelonské zlepšení dlouhodobým trendem.

K poslednímu klání základní části Euroligy přijel Virtus Boloňa. Italský celek patří letos k těm nejhorším na euroligovém poli. Přesto se Barca trápila a hosté v poslední čtvrtině dokonce vedli o pět bodů. Fanoušci v Palau Blaugrana strnule hleděli, jako by se jim zjevil duch už tolika nečekaných porážek v ročníku.

Domácí probudila až trojka Daría Brizuely a Barca i se Satoranským a Veselým v sestavě nakonec otočila. Nejen, že vydřená výhra dá týmu více, než jasná demolice, hlavně se tímto vítězstvím Katalánci přímo kvalifikovali do čtvrtfinále Euroligy. Jako bonus pak poslali rivala z Realu Madrid do předkola. „Cítím se šťastný i za těch pár lidí, kteří týmu věřili,“ rýpnul si trenér Peňarroya po výhře nad Boloňou do mnoha kritiků. Že jich přibývalo, ale není překvapivé.

Vlastně by se dalo říct, že kouč, který si udělal jméno dvěma triumfy v Lize mistrů s Burgosem, přežil v Barceloně možná i klinickou smrt. Podařená sezona zkrátka vypadá jinak. Barca v jednu chvíli figurovala mimo play off Euroligy i španělské ACB ligy. Na to nejsou fanoušci zvyklí. Klubové vedení ale Peňarroyu podrželo ve funkci.

Když se v říjnu loňského roku zranila argentinská hvězda Nicolas Laprovittola, mluvilo se o tom až přehnaně. Jasně, jde o jednoho z nejlepších rozehrávačů působících v Evropě, ale klub, jako je Barca, by jeden hráč dělat neměl.

Pochvala pro Čechy

Na Peňarroyovu obranu je třeba poznamenat, že během celé sezony se marodka nevylidnila a hráči se u klubového doktora prapodivně doplňovali a střídali. Zranění kolene postihlo i Veselého, nyní jsou pro změnu mimo dvě mladé naděje Dame Sarr a Juan Núňez. Blaugranas ale mají kam sáhnout a semkli se.

Pomohl i návrat Veselého, jenž svou poctivostí pod košem bere soupeřům síly. „Jeho návrat do hry byl pro tým skvělou vzpruhou,“ poznamenal Peňarroya. Určitá změna je patrná i u Satoranského. Komplexní rozehrávač nikdy nebyl na palubovce od toho, aby lámal bodové rekordy, na přelomu března a dubna si ale připsal čtyři zápasy v řadě, kdy zaznamenal dvouciferný počet bodů. Přitom neslevil ze své dispečerské úlohy.

„Tomáš je snad naším jediným hráčem, který nevynechal jediný zápas sezony. Jsem s ním velmi spokojen, hodně pro tým dělá. Takhle to bývá, když pořád makáte na hranici možností,“ pronesl španělský kouč na adresu Satoranského před play off.

Střelecky tým táhnou hlavně Američané Kevin Punter a Jabari Parker. Více prostoru začali dostávat i Brizuela a Joel Parra. Barca vždy potřebovala silnou podporu zahraničních hvězd od domácích hráčů. To se zlepšilo i v podání Willyho Hernangómeze.

Nyní však Barcelonu čeká velká překážka. Vládce francouzské ligy z Monaka před sezonou vyhlásil smělé plány i směrem k Final Four Euroligy. Teď je krůček od základního cíle a v cestě stojí právě Barca. „Bude to těžké, protože stavěli tým pro triumf v Eurolize. My už je ale dvakrát v sezoně porazili. Máme sebevědomí pramenící z překonání zlých časů,“ řekl Peňarroya a připomněl barcelonské výhry 86:71 a 98:84 nad Monakem v této sezoně.

Jenže tým z monackého knížectví vede mazaný stratég a zároveň kouč řecké reprezentace Vassilis Spanoulis. Ten se spoléhá hlavně na hvězdného rozehrávače Mikea Jamese. Američan kroutí v Monaku už čtvrtou sezonu. Je to pan střelec, navíc dokáže nezištně hrát i pro ostatní.

Jestli někde Monako tlačila bota během dosavadního průběhu sezony, bylo to na doskoku. I proto dorazil v únoru z Oklahomy zkušený německý pivot Daniel Theis, který nastřádal v NBA přes 400 zápasů a má doma zlato z MS 2023. S ním podkošová síla Monaka stoupla a bude to tím pádem epický souboj pro barcelonské pivoty v čele s Veselým.