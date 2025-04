Monako bučelo na Satoranského. Jalová Barcelona znovu padla a je krok od vyřazení

Tento trip do Monaka se nepovedl. Basketbalisté Barcelony nezvládli ani druhé utkání čtvrtfinále Euroligy. Tentokrát padli 79:92 a Blaugranas se nedaří skoro nic. Z české dvojice Tomáš Satoranský a Jan Veselý byl vidět prvně jmenovaný. K devíti bodům či pěti asistencím si může napsat do deníčku, že v Monaku ho příliš v lásce nemají…

Hala Salle Gaston Medecin si našla oběť vášní prvního duelu. Domácí fanoušci evidentně nezapomněli Satoranskému faul, po kterém následovala potyčka v závěru prvního zápasu. Český reprezentant dostal nesportovní a technickou chybu, takže poslední desítky sekund nedohrál. Hlediště tak pískalo a bučelo, kdykoliv se v pátek Satoranský dotkl míče.

Nutno dodat, že rozehrávač Barcelony patřil k lepším borcům svého celku. Jenže co naplat, když monacká knížata působí v této sérii mnohem dravějším dojmem?

Domácí ofenziva je prostě velkolepá. Přitom v první půli daly hvězdy Monaka Mike James a Daniel Theis dohromady jen dva body. Kouč Barcelony Joan Peňarroya nebyl schopný za celá dvě utkání najít recept na agresivní hru soupeře. Problém je mimo jiné hra pivotů.

Nedaří se Janu Veselému, který dal dva body za necelých deset minut, ale ani jeho kolegům. Peňarroya opakovaně střídal pod košem, nakonec začal hrát s nižší sestavou bez typického habána. Ani to nestačilo. Většinou má tato taktika vést k tomu, že se tým lépe pohybuje na útočné polovině a otevírá se mu více střel, ale Barca to nezvládala. Přicházely vynucené ztráty vyvolané monackou aktivitou a svěšené hlavy.

Navíc emoce plály dál. Po rozmíšce Alphy Dialla a Justina Andersona rozhodčí rozdávali technické fauly. Domácí čertík Matthew Strazel provokoval soupeře. Barcelona měla ale pořád pomyslně nohu na brzdě. Hráči domácích vypadali i za rozhodnutého stavu, že je to o bod, ale zdálo se, že zástupci španělského celku jsou už hlavami v letadle.

Blaugranas se nadřeli na každý bod, zatímco na domácí straně to padalo zase jiným pánům než ve středu. Právě zastupitelnost je další aspekt, ve kterém Monako katalánského giganta jasně válcuje v této čtvrtfinálové sérii. Diallo a Mouhammadou Jaiteh neminuli žádnou ze šestnácti střel.

Naopak zmar hostů dokonal Satoranský, který se ve čtvrté čtvrtině krásně uvolnil na polovině hřiště, otevřela se před ním dálnice do koše, vypadalo to na snadnou smeč, ale trestuhodně neproměnil. Bylo to jako poslední pomazání. Dva tvrdé políčky nasměrovaly sérii do Barcelony.

Tým dvou českých hvězd je jen krůček od vyřazení, které bude odvracet ve středu. Pokud Monako vyhraje i třetí duel, poprvé v klubové historii postoupí do Final Four Euroligy a pro Barcu to bude další promarněná sezona na evropském kolbišti.

Čtvrtfinále Evropské ligy basketbalistů - 2. zápas:

Monako - FC Barcelona 92:79 (za hosty Satoranský 9 bodů, 5 asistencí, 3 doskoky, Veselý 2 body), stav série: 2:0.