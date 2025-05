Trenérka Ptáčková před ME: Bez Reisingerové si národní tým neumím představit

Poslední EuroBasket 2023? České reprezentantky braly skvělé sedmé místo, což bylo jako balzám po neuspokojivých výkonech předešlé turnaje. Teď je řada reprezentantek o dva roky zkušenější, základní skupinu hraje Česko v Brně a navíc se vrací do národního týmu věž pod koš Julia Reisingerová. „V tuto chvíli si neumím národní tým bez Julie představit. Je to velká síla pod košem v defenzivní fázi, ale taky na sebe váže pozornost obrany soupeře,“ má jasno hlavní trenérka reprezentace Romana Ptáčková.

Příprava lvicím začala 11. května na osmidenním kempu ve vysoké nadmořské výšce. Slovinské Rogle už má národní družstvo osahané z minulosti. Byli jsme tam osm dní a díky dobré zkušenosti jmse se vrátili. Byla to herní, ale také kondiční příprava v té nadmořské výšce 1500 metrů. Co bylo naplánováno, to jsme zvládli,“ říká Ptáčková na krátké zastávce v Praze, kde se tým zdržel čtyři dny. Následuje už výjezd do Německa, kde reprezentace sehraje dva duely s domácím výběrem. Po přesunu do Brna, kde se ve Starez Aréně Vodova bude hrát samotný šampionát, vyzvou svěřenkyně Ptáčkové postupně dvakrát taky Lotyšsko a Itálii. Hned polovina zápasů v přípravě je naplánovaná za zavřenými dveřmi a trenérka přiznala, že by si představovala i poněkud jiné sokyně těsně před ME jako prověrku.

„Tohle je vždy těžké, protože máte nějaké termíny, které musíte sladit se soupeři. Není to ideální na sto procent v žádném případě. Budeme hrát s kvalitními týmy, ale typologicky jsem chtěla v přípravě i nějaké temperamentnější týmy kvůli Portugalsku, řeknu třeba Turecko, ale to se nepodařilo,“ svěřila se Ptáčková.

Kromě podceňovaného outsidera z Portugalska čekají v brněnské skupině také obhájkyně titulu z Belgie a vyrovnaný souboj se čeká hlavně s Černou Horou. Do play off šampionátu, který se následně hraje v Řecku, postoupí dva nejlepší týmy.

„Los mohl dopadnout o něco lépe, ale to bychom chtěli hodně. I tak byl velmi přívětivý. Jsem ráda za Belgii, protože před dvěma lety jsme proti nim měly podat lepší výkon. Taky byl ten tým o dva roky mladší. Zároveň je tam několik inspirativních hráček v čele s Emmou Meessemanovou. Je dobré si proti ní zahrát,“ vyzdvihla hvězdu soupeřek zkušená trenérka.

Zatímco s Belgií ale mohou lvice jen překvapit, řežba to bude s Černou Horou. Jak ale kartami zamíchají Portugalky, které jsou pro českého fanouška poněkud neznámou?

„Sleduju jejich zápasy z kvalifikace na videu. Je to specifický basketbal plný velké rychlosti. To s sebou ale přináší i řadu chyb. Na jejich živelnost nejsme moc zvyklé. S podobným stylem jsme se ale potkaly už v Mexiku v rámci kvalifikace MS. Když proti takovým týmům nehrajete, tak je složité se připravovat,“ přiznala Ptáčková.

Tým na ME bude mít k dispozici letos mladý, to se ví. Do reprezentace se však vrací po téměř čtyřech letech zkušená Alena Hanušová. „Měli jsme vytipovaných až sedmnáct hráček pro tohle ME, kde třeba vůbec Alena Hanušová nefigurovala, stejně tak dvě mladé hráčky, které byly donominovány. Během roku se zranily Simona Sklenářová, Dominika Paurová, na poslední chvíli taky Veronika Šípová. Kvůli zdravotním problémům odmítla i Tereza Vitulová. Bylo nutné na to reagovat,“ vysvětlila Ptáčková a jedním dechem dodala, že je ráda za návrat Julie Reisingerové. Pivotmanka z maďarské ligy a dvojnásobná nejlepší basketbalistka Česka na ME 2023 chyběla.

„V tuto chvíli si neumím národní tým bez Julie představit. Je to velká síla pod košem v defenzivní fázi, ale taky na sebe váže pozornost obrany soupeře. Tím pádem můžeme mít volnější střely z perimetru.“

Symbolicky se „česká“ základní skupina odehraje v Brně. Řada reprezentantek totiž obléká či oblékala dres Žabin, mnohé se v regionu narodily. Sezona 2024/25 navíc byla pro většinu hráček úspěšná počínaje euroligovým úspěchem USK s Veronikou Voráčkovou a Terezou Vyoralovou a konče polským titulem Natálie Stoupalové. Může to být česká výhoda na turnaji, že jádro reprezentace prožilo úspěch.

„Ukážou to už přípravné zápasy. Je pravda, že letos to byla po klubové stránce úspěšná sezona téměř všech hráček. Věřím, že si to přenesou i do reprezentace. V týmu je mentální síla a v domácích zápasech jsme během roku ukazovaly, že holky umějí získávat z hlediště pozitivní energii,“ dodala Ptáčková.