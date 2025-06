Zkáza šestek a Češky končí na ME šesté. I tak je to nejlepší výsledek od roku 2013

Poslední překážka českých basketbalistek na 40. EuroBasketu byla německá. V duelu o páté místo se tým Romany Ptáčkové mohl opřít o květnový přípravný zápas v Bambergu, který Češky jasně vyhrály. Jenže na ME Němky přišly s odplatou. Počínaly si strategicky ve hře faulů. Střílely třicet jedna trestných hodů oproti osmi českým. I to rozhodlo o výhře našich severozápadních sousedek 81:70. Český tým tak obsadil na turnaji šestou příčku.

Začátek utkání na Stadionu Míru a přátelství byl přitom skvělý. Češky si systematicky vydobyly vedení 8:0. Jenže Německo má kvalitní individuality na turnaji, byť celý šampionát chyběly sestry Satou a Nyara Saballyovy a zraněná Marie Gülichová.

Pořád platí, že Leonie Fiebichová a Luisa Gieselsöderová hrají WNBA, což je velká kvalita. Česko žádnou zástupkyni mezi smetánkou v USA nemá. Trenérka Německa Lisa Thomaidisová taky moc dobře ví, jakou sílu má její základní rotace. Pět nejvytíženějších hráček utkání bylo pod německou vlaječkou. Ptáčková týmem tradičně mnohem více točila, ale soupeřkám šťáva nedošla.

Na celém šampionátu platilo, že se Češkám nedaří třetí čtvrtiny. Tentokrát to nebyla pravda. Skóre se v ní totiž zastavilo na plichtě 23:23. Problém byla pro změnu poslední perioda, ve které Německo odpor Ptáčkové družiny s konečnou platností zlomilo.

„Němky jsme chtěly konečně porazit. Zatím se nám to podařilo jen v přípravném utkání, kdy nebyly kompletní. Mrzí nás to podobně jako zápas se Španělskem. Musíme se podívat na to, že v těch nejlepších týmech Evropy je řada hráček z WNBA nebo Euroligy. U nás máme taky hráčky z Euroligy, ale třeba holky ze Žabin ji hrály prvním rokem. Věřím, že za rok, dva ten posun bude znatelný. Naše rozehrávačky teď mají 23 let, to ještě není ani střední věk. Celkově bych ale prohry nesváděla na mladý tým. Už je tady i střední generace, začíná to být vyvážené, jak potřebujeme. Rozhodují prostě maličkosti,“ rozpovídala se trenérka Ptáčková.

Rozhodovaly i fauly

Hlavní jmenovatel prohry? Zřejmě kázeň. Německo mělo před zápasem druhý nejslušnější tým EuroBasketu, co se týče počtu nedovolených zákroků. A potvrdilo se to. Celkově rozdíl faulů 16:24 v český neprospěch sice po takovém rozdílu nevolá, ale Němky často faulovaly takticky, aby z toho nebyly trestné hody, což se Češkám nedařilo. Fiebichová a spol. proměnily 27 z 31 šestek, Češky se zastavily na pěti úspěších z osmi.Český tým se často dostával do potíží s fauly třeba už v polovině čtvrtiny, Němky si schovávaly fauly do závěrů hracích dějství, aby kouskovaly hru.

„V trestných hodech byl opravdu velký rozdíl, který se těžko doháněl. Potřebovaly jsme daleko větší produktivitu v útočné fázi. Vypracovaly jsme si docela velký počet volných střel, ale nebyly jsme úspěšné, jak jsme chtěly,“ řekla trenérka Ptáčková.

Hvězdou zápasu navíc byla rozehrávačka Alexis Petersonová, která z pozice náhradnice vlétla na palubovku a odehrála nejlepší part na ME. Skvělá obranářka se činila i v útoku a byl to takový faktor X německé výhry v honbě za pátým místem. Češky berou šestý flek.

„S šestým místem musíme být spokojeni. I když to mohlo dopadnout lépe. Stačilo k tomu velmi málo, ale vlastně to málo je ještě hodně. Je to další krok. Tým nabral zkušenosti a věřím, že se z toho dokáže poučit,“ doplnila trenérka.

Další bitva obou celků může přijít už příští rok na MS, které hostí právě Německo. Jako pořadatel má účast jistou. Češky se o ni ještě budou muset porvat v závěrečné fázi kvalifikace.

Mistrovství Evropy basketbalistek v Pireu - o 5. místo:

Česko - Německo 70:81 (15:13, 32:37, 55:60)

Sestava a body Česka: Reisingerová 14, Pospíšilová 5, E. Hamzová 6, Kopecká 4, Vyoralová 4 - Voráčková 14, Čechová 11, Holešínská 8, Zeithammerová 4, G. Andělová 0, Hanušová 0.

Nejvíce bodů Německa: Fiebichová 20, Geiselsöderová, Petersonová po 13.

Fauly: 26:16. Trestné hody: 8/5 - 31/27. Trojky: 7:6. Doskoky: 41:35.