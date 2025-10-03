Welsch: Hlavní impulz konce Ocampa přišel z jeho strany. Balvín má dveře otevřené
Česká basketbalová reprezentace mužů je na počátku nové éry pod koučem Lubošem Bartoněm. Dozvuky nepodařeného EuroBasketu jsou ale stále silné. Odnesl to španělský trenér Diego Ocampo, který došel k závěru, že by národní mužstvo měl vést někdo jiný. V iSport Extra o tom hovořil manažer reprezentace Jiří Welsch. Zároveň ale zmínil jména, která jsou budoucností českého basketbalu. A co tři veteráni? S Tomášem Satoranským a Janem Veselým se Welsch sešel tento týden v Barceloně, aby probral další fungování v národním dresu. Třetí do party Ondřej Balvín ukončil před časem reprezentační kariéru. Je vůbec možný comeback?