Marpo, Rytmus i Konečný. Na obří akci XFN bude i comeback slavného boxera

Akce, o které už se nyní mluví v superlativech, má další trhák. 27. prosince se v pražské O2 areně uskuteční mimořádný galavečer bojových sportů pod taktovkou organizace XFN. Diváci budou moci vidět například unikátní boxerský střet dvou rapperů Marpa a Rytmuse. MMA zápasy těch největších českých hvězd jako je Karlos Vémola, Petr „Píno“ Ondruš nebo Patrik Kincl. Na dnešní tiskové konferenci bylo navíc odhaleno, že se v rámci tohoto večera uskuteční i comeback slavného českého boxera Lukáše Konečného.

„Lukáš Konečný je jedním z nejúspěšnějších sportovců naší země,“ říká Petr Kareš, promotér XFN. „Olympionik a první český profesionální mistr Evropy organizace WBO je legendou českých bojových sportů. To, že se legenda vrací právě na XFN je pro nás důkazem, že jdeme správným směrem. Šampión se vrací, a s ním přichází nová éra českého boxu.“

Konečný se účastnil olympiády v Sydney v roce 2000. O necelý rok později nastoupil do profesionálního ringu, v němž vybojoval mimořádnou bilanci čítající 50 výher a jen 5 proher. Kvůli svému technickému stylu boje si vysloužil přezdívku „Chirurg“.

O tom, že se vrátí do zápasení, rozhodla nabídka ve správný čas. „Měl jsem to v hlavě delší dobu... A teď přišla nabídka,“ prozrazuje Konečný. Otázku ohledně finanční odměny však nespecifikoval. "Není to za hodně peněz, ani zadarmo," pobavil na tiskové konferenci Konečný.

Jeho rozhodnutí prý ale snáší špatně jeho žena „Je naštvaná a nadává mi,“ zmiňuje s pousmáním čtyřicetiletý boxer.

Soupeřem Konečného bude o třináct let mladší Slovák Matuš Babiak. „Znám ho, nikdy jsem s ním sice neboxoval, ale několikrát jsem ho viděl. Měl by to být dobrý zápas a já bych měl vyhrát,“ říká Konečný.

Legendární český boxer nikdy nepřestal úplně trénovat. I po ukončení aktivní kariéry, ale přiznává, že se do toho bude muset pomalu obout naplno.

Konečného boxerský zápas se stane součástí obřího galavečera, kde budou zápasit ty největší hvězdy MMA jako Karlos Vémola, Petr Ondruš či Patrik Kincl. A vše vyvrcholí boxerským zápasem dvou rapperů Marpa a Rytmuse.

„Myslím si, že je to velice atraktivní startovka, a to napříč bojovými sporty. A dokonce i pro fanoušky, kteří by normálně na podobné akce nešli,“ říká Konečný.

A jak odhaduje průběh souboje rapperů?

„Nevím, co přesně od nich očekávat. Jeden není boxer a druhý není sportovec. Těším se na ten souboj, asi lehce favorizuji Marpa, díky jeho předchozím sportovním zkušenostem. Ale myslím, že bude sranda.“