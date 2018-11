Marpo vs. Rytmus: poprvé od výzvy se setkají tváří v tvář, bude u toho Vémola

Žádnému duelu mezi šestnácti provazy nebyla doposud v Česku a Slovensku věnována taková pozornost jako právě střetu dvou rapperů Marpo vs. Rytmus. A ač jsou oba z hudební branže, jejich zápas nebude sehraným představením, ale skutečnou bitvou v ringu.

Prohra by byla hořkým soustem pro oba. Otakar Petřina pod přezdívkou Marpo dříve zápasil v thajském boxu, na kontě má devět zápasů, z toho šest výher. Prohra s Patrikem Vrbovským, který bude do zápasu nastupovat poprvé, by pro něj tak byla velmi nepříjemná.

„Rytmuse musím sestřelit a potřebuji si to v hlavě nastavit tak, abych byl lovcem“, prozrazuje rázně třiatřicetiletý hudebník a bojovník.

Král slovenského rapu Rytmus zažije sice v roli zápasníka premiéru, ale rozhodně není zvyklý na prohry a své role outsidera chce využít k tomu, aby překvapil a doslova si vybojoval respekt na novém území.

„Mám za sebou ostré sparingy. S lidmi, kteří mají tvrdé rány. A říkal jsem si, že jsem na tom dobře a je třeba to posunout, vyzkoušet si to. Je to výzva. A já mám rád v životě výzvy,“ říká odhodlaně jednačtyřicetiletá legenda slovenské hudební branže.

Tisková konference XFN, která se uskuteční ve středu 21. listopadu od 18.00 v obchodním centru Nový Smíchov bude prvním setkáním obou person rappu od doby, kdy vznikla výzva na jejich souboj.



Setkání Marpa a Rytmuse bude přihlížet i král českého MMA Karlos „Terminátor“ Vémola, který 27. prosince bude také jednou z hlavních hvězd velkolepého galavečera XFN 15.

