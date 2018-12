Vyhraje Wilder! Tipuje Američan, který posadil Furyho na zadek

Bezesporu půjde o jednu z nejtvrdších boxerských bitev poslední doby. Na zápas Deontay Wilder vs. Tyson Fury čekají miliony fanoušků, a to i proto, že se konečně dozvědí, s kým následně půjde do souboje o všechny světové pásy král těžké váhy Anthony Joshua.

Vyhraje neporažený Američan Wilder, který má neuvěřitelnou bilanci 40 výher, z toho 39 způsobem KO? Nebo zvítězí britský obr Fury, který je taktéž neporažený, má 27 výher a soupeře dokáže mimořádně psychicky deptat?

„Rozhodne sedmé nebo osmé kolo a myslím, že vyhraje Wilder,“ říká exkluzivně pro iSport.cz americký boxer Steve Cunningham, bývalý dvojnásobný mistr světa v polotěžké váze. „On má v rukách blesky. Nicméně Fury má bradu na to, aby mnoho ustál. Bude to jistě i velmi psychologický souboj. Půjde o silnou mysl,“ odhaduje Cunningham, který sám s Furym zápasil, když zkusil kariéru v těžké váze. Jako první dokonce dokázal velkého drzouna poslat k zemi hned na začátku druhého kola. A nedávno ho britský bouřlivák označil za svého doposud nejtěžšího soupeře.

VIDEO: Podívejte se na nejlepší momenty zápasu Fury vs. Cunningham

„Pro mě bylo vcelku lehké s ním zápasit a trefovat ho. Ale bylo to únavné,“ komentuje souboj s Furym dvaačtyřicetiletý Američan, který odcházel z napínavé vřavy jako poražený po velmi nepříjemném úderu v sedmém kole.

Cunningham věří ve vítězství svému krajanovi, protože je přesvědčen o jeho mimořádných schopnostech. „On se stále učí. A s tím, co má, je velmi, velmi nebezpečný,“ řekl už dříve Američan pro deník Sport. „Když máte možnost využít takové výšky a síly, můžete se jen zlepšovat.“

S odstupem času Cunningham své hodnocení Bronzového bombera doplňuje: „Wilder zatím nevyužil veškerý svůj boxerský potenciál. Většinu práce odvede jeho pravačka, na kterou hodně spoléhá. Každopádně toho může v budoucnu předvést ještě hodně.“

Sázkové kanceláře také preferují jako vítěze třiatřicetiletého držitele titulu WBC. Ale Fury je velmi nevyzpytatelným zápasníkem, který disponuje i velikou odolností. Prát se učil vlastně od dětství. Vyrůstal totiž mezi takzvanými „bílými cikány“, proto se hrdě hlásí k přezdívce Gipsy King. V boji dokáže být až mimořádně surový. Za což možná může i jeho mentální nestabilita.

Své psychické problémy v minulosti prohluboval i braním drog. Dokonce se svěřil i s tím, že míval stavy, kdy se chtěl autem v plné rychlosti rozjet proti zdi. Poté, co v roce 2015 porazil na body Vladimira Klička, se ocitl v tornádu velikých problémů. Antidopingová kontrola jej obvinila z braní nepovolených látek, brzy přišel o světové tituly a vše řešil alkoholem a přejídáním. V tomto roce však ohlásil comeback a působí jako vyměněný. Jako by opět našel otěže svého života.

Favorit nadcházejícího souboje je mužem s úplně jiným příběhem. Ač na veřejných vystoupeních působí docela jako blázen a v ringu je mimořádným dravcem, v osobním životě je to hlavně milující otec čtyř dětí. Kvůli své dcerce Naieye navíc začal boxovat.

Byl studentem akademie, když se svou partnerkou dozvěděl, že bude otcem. Šťastnou zprávu však brzy doplnila nešťastná. Lékaři totiž zjistili, že se holčička narodí s rozštěpem páteře a navrhli rodičům potrat. To ale Wilder odmítl.

„Nikdy jsem si nemyslel, že je dítě chybou. Každý člověk, bez ohledu na to, jakou má poruchu, si zaslouží šanci na život,“ říká americký šampion.

Aby nemocné dceři zařídil tu nejlepší zdravotní péči, rozhodl se jít vydělávat boxem. A byla to hned trefa.

„Když jsem vstoupil do tělocvičny, bylo to úžasné. Slyšel jsem ty rány do boxovacích pytlů a hned jsem si musel vyzvednout rukavice a začít. Zbytek je historie.“

Nyní zbývá Wilderovi překonat britského hromotluka a pak v ringu stane proti Joshuovi. Z jejich souboje vzejde absolutní vítěz, který bude držitelem všech hlavních titulů těžké váhy.