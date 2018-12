Kincloviny, nehoráznost, výmysly! Přestřelka Ondruš vs. Kincl měla říz | iSport.cz

Už za pár dnů se v pražské O2 areně odehraje zcela mimořádný galavečer XFN 15: Marpo vs. Rytmus. Jednou z nejočekávanějších bitev v kleci bude jednoznačně ta, v níž proti sobě nastoupí Petr „Píno“ Ondruš a Patrik Kincl. Ač se oba dva v poslední době opravdu nemají rádi, byli ochotni přisednout k jednomu stolu a vše si vyříkat. A byla to ostrá debata.

„To jsou takový ty Kincloviny, kterým bych se ani nevěnoval,“ reagoval například Ondruš na slova svého soupeře a dodal rázně: „Je to výmysl!“

Řeč byla právě o tom, zda je osmatřicetiletý bojovník v kontaktu s Karlosem Vémolou a řešil s ním taktiku do následujícího zápasu.

„Výmysl to určitě není!“ reagoval ihned Kincl. „Takže jste se s Karlosem nikdy nebavili o nějakém tréninku se mnou?“

Chvílemi bylo mezi oběma bijce znát opravdu silné napětí.

„Viděl jsem v tvé šatně před zápasem s Vémolou, že sis z Karlose udělal terč,“ připomněl například devětadvacetiletý zápasník z Hradce Králové.

„To nebyl terč, to je taková psychologie. Mentální koučink…“ vysvětloval Ondruš a Kincl mu hned vskočil do řeči: „Máš to v každém zápase?“ Na to reagoval zkušený bojovník s pousmáním: „Teď to tam mít určitě taky budu.“

Téma, ke kterému měli oba hodně co říct, se týkalo situace, ke které došlo na akci XFN 13 v Pardubicích. Po Kinclově vyhraném zápase vstoupil do klece právě Ondruš a zpochybnil vyrovnanost souboje. Na to reagoval Kincl odchodem z oktagonu.

„Nebyl vůbec žádnej důvod urazit se a odejít,“ vyčítal Kinclovi budoucí soupeř. „Já jsem s tebou nepotřeboval nic řešit, když meleš takové nesmysly… Pro mě to byla nehoráznost, nevychovanost. Něco pod úroveň,“ odvětil Kincl.

Z celého průběhu rozhovoru bylo znát, že si vše chtějí vyříkat hlavně v kleci. A tak se stane 27. prosince na největší akci v dosavadní historii českých bojových sportů.

