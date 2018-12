Marpo vs. Rytmus ONLINE. Sledujte i souboje Ondruš vs. Kincl a Vémola vs. Magon | iSport.cz

Aktualizovat stránku

0:00 - A jdeme na box! Matúš Babiak vyzývá českou legendu s bilancí 50-5, Lukáše Konečného.

23:47 - Jaké celebrity přilákal zápas mezi Rytmusem a Marpem?

Rytmus s Marpem přitáhli celebrity. Kdo sledoval exkluzivní řežbu?

23:34 - Redaktoři Sportu vyzpovídali jednoho z vítězů dnešního večera, Machmuda Muradova.

Lidi mě mají rádi. Pro MMA v Česku jsem něco udělal, hlásí Machmud Muradov

23:28 - 17 308 diváků sleduje živě v O2 areně večer XFN 15.

23:23 - Ivan Buchinger predikoval, že Sergeje Grecicha porazí na submisi ve čtvrtém kole. A přesně to také splnil, po technice D'Arce Choke zvítězil a je šampionem XFN v pérové váze. Čekají nás ještě boxerské zápasy Lukáš Konečný vs. Matúš Babiak a Rytmus vs. Marpo.

22:46 - Ivan Buchinger a Sergej Grecicho se postarají o poslední MMA zápas večera. Půjde o titul pérové váhy organizace XFN.

22:37 - Slíbil Vémolici, a svůj slib dodržel. Karlos Vémola ukončil Flavia Mangona v prvním kole na TKO a už může vyhlížet odvetu s Patrikem Kinclem. Po zápase dokonce vyzval Marpa, že pokud vydrží zápas s Rytmusem, rád se proti němu postaví v jakémkoli stylu. Podívejte se na ONLINE reportáž:

22:25 - Jsou před námi poslední dva duely v MMA. Karlose "Terminátora" Vémolu vyzve Brazilec Flavio Magon, Ivan Buchinger se pak postaví proti Sergeji Grecichovi.

22:12 - Patrik Kincl je vítězem! Vyhrocený souboj dvou hvězd českého MMA ukončil v prvním kole, když Petra Ondruše porazil na techniku Rear Naked Choke. Podívejte se na ONLINE reportáž:

21:45 - Už to vypadalo, že i tenhle souboj rozsoudí až rozhodčí, dvě ohromné rány těsně před koncem třetího kola ale určily Machmuda Muradova jako vítěze na KO.

21:12 - Souboj museli po uplynutí časového limitu rozhodnout rozhodčí, jednomyslně přisoudili výhru Yliesi Djirounovi. Následuje zápas Machmud Muradov vs. Grzegorz Siwy.

20:43 - Následuje další muž, který se pokusí natáhnout sérii výher zatím čítající 10 zápasů. Je jím Francouz Ylies Djiroun, v zápase v lehké váze má před sebou slovenského bojovníka Miroslava Štrbáka.

20:36 - David Dvořák načíná druhou desítku v sérii výher! V prvním kole po dominantním výkonu porazil Zaku Falullazadeho na TKO. Vítěz pak prozradil, že dostal nabídku zápasit na akci UFC, ale musel by jít do vyšší váhy, čehož zatím není schopen. Jeho váhová kategorie se v největší světové společnosti ruší.

20:26 - Hlavní karta začíná! Jedenáctou výhru v řadě plánuje přidat David Dvořák, v cestě mu stojí Zaka Fatullazade. Ten Česko dobře zná, v červenci se představil v organizaci Oktagon MMA, kde prohrál s Filipem Mackem.

20:20 - Po jednomyslném rozhodnutí rozhodčích vítězí Chamia Chabbi. Mašková, stejně jako Brunclík, si tak připisuje třetí prohru v řadě.

19:54 - Jediný ženský zápas na kartě za malou chvíli začíná. I Sanda Mašková, vítězka Světových her v kickboxu, zkusí zlomit sérii proher. V cestě jí stojí finská zápasnice Chamia Chabbi.

19:49 - Brunclíkova smolná série pokračuje. Vasil Ducár vítězí ve třetím kole na TKO.

19:30 - Populární Daniel "Bruno" Brunclík vyzve ve druhém ze tří předzápasů bývalého boxerského mistra světa Vasila Ducára a pokusí se zlomit zatím dvouzápasovou sérii porážek.

19:24 - První profesionální předzápas obstaral Turek Fatih Aktas proti proti zkušenému thaiboxerovi Lukáši Dvořákovi. Český bojovník triumfoval v závěru prvního kola díky technice Guillotine Choke.

19:07 - Navštívili jsme i šatnu jednoho z účastníků hlavního zápasu, rappera Marpa! Co řekl pár chvil před duelem s Rytmusem?

Exkluzivně: s Marpem v šatně! Co dělal před bojem s Rytmusem a kdo mu fandí?

19:00 - Ještě před začátkem jsme na místě vyzpovídali celebrity a zeptali se jich, jak tipují hlavní zápas dnešního večera.

ANKETA: Marpo, nebo Rytmus? Koho tipují Landa, Noid Bárta nebo Vémola

18:27 - Rapper Rytmus jde po čtyřicítce do velkého boxerského zápasu proti kolegovi z branže Marpovi. Co řekl těsně před tím, než akce XFN 15 vypukla?

17:50 - Do začátku akce zbývá necelá hodina. Připomeňte si, jak se před vyhroceným zápasem hecovali MMA zápasníci Patrik Kincl a Petr "Píno" Ondruš.

Slovní přestřelka Ondruše s Kinclem: Kincloviny, nehoráznost, výmysly!

17:20 - Jedenáctizápasová karta nabídne kromě bojů v MMA i dva boxerské zápasy. Tím hlavním je souboj rapperů Marpo vs. Rytmus, do ringu se šestnácti provazy se ale vrací i česká legenda Lukáš Konečný. 40letého boxera vyzve Slovák Matúš Babiak.

16:50 - Akce XFN 15 s hvězdným boxerským zápasem Marpo vs. Rytmus vypukne za zhruba dvě hodiny. O2 arena už je připravena na nával fanoušků.

Poslední setkání před bojem: Jak vypadalo vážení Marpa, Rytmuse, Kincla a dalších hvězd

Přímý přenos XFN 15 - Marpo vs Rytmus začíná na O2 TV Sport od 18.50 hodin. Součástí vysílání bude i studio moderátora Davida Sobiška, role experta se ujme šéftrenér pražského Penta Gymu Daniel Barták. Přenosem bude diváky provázet komentátor Michal Petrgál a také český MMA bojovník Viktor Pešta, který prošel nejprestižnější organizací světa UFC.

