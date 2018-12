Ondruš s manželkou: jak snáší tvrdé diety a vnímá jinak Vémolu a Kincla | iSport.cz

Jsou spolu pět let a perfektně si rozumí. To bylo znát i průběhem rozhovoru s Michaelou Ondruš Mudrochovou a Petrem Ondrušem. Mají společný humor a stejně tak je spojuje láska k bojovým sportům.

Jaký je život se zápasníkem?

Michaela: „Super! (směje se) No ne, před zápasy, jako právě teď, je to náročné. Zvláště ty diety. A pak taky to, že se podle zápasů řídí celý náš rok. Ale jinak… Jsem spíš ráda, že nějaký sport dělá. A líbí se mi, jak je cílevědomý, čímž občas dotlačí k něčemu i mě.“

Když zmiňujete období diety, jak výrazné změny nastávají?

Petr: „Skoro žádný.“ (pousměje se)

Michaela: „U Petra velké.“

Petr: „Já jsem naštěstí, za tu dobu, co jsme spolu, nedržel dietu tolikrát.“

Michaela: „Takhle výraznou, jako teď před zápasem s Patrikem Kinclem asi čtyřikrát. A je to opravdu rozdíl. Protože Petr je tak devadesát pět procent času milý a příjemný člověk. Ale teď občas zareaguje tak, že na to nejsem vůbec zvyklá. Vždycky mě to rozhodí, ale pak si uvědomím, že vlastně nejí cukr.“

Jaký vliv na roli partnera a otce má na vás to, že musíte držet drastickou dietu?

Petr: „No dost, protože teď jsem třeba musel zrušit dětem Vánoce, protože jsem si nedokázal představit, že bych se koukal na to, jak jedí kapra s bramborovým salátem.“

Michaela: „Takže jsme to celé odložili na 28 prosince.“

Co říkáte na samotné zápasení?

Michaela: „To mě ohromně baví. V tom prostředí se pohybuji už někdy od dospívání. Proto mě vždycky pobaví, když čtu nějaké urážky zápasníků od lidí, co o tom vůbec nic nevědí. Je to neskutečná dřina, kterou si málokdo dokáže představit. Musí tomu navíc přizpůsobit celý svůj život. Nemůžou se jít normálně bavit, nemůžou trávit tolik času s rodinami. Opravdu je to ohromná dřina a sebezapření.“

A jak prožíváte Petrovy zápasy?

Michaela: „No, já bych tam nejraději vlezla za něj. (rozesměje se) Vůbec třeba nemám to, že bych se o něj bála. Vůbec se nebojím. Vždy se na to naopak ohromně těším, protože vím, jak dře a mám ráda, když to pak zúročí. Prohrát jsem viděla Petra jen dvakrát. S Jirkou Žákem a s Karlosem Vémolou. A vždycky mě to strašně překvapilo. Takže jsem pak seděla jako opařená. Všichni říkali ‚To je dobrý, to je dobrý,‘ ale já jediná nemluvila. Ale jinak mě galavečery bojových sportů neuvěřitelně baví a Petrovi vždycky fandím.“

Petr: „Je horší jak trenér. Vykřikuje třeba: Vstávej!“

Michaela: „A moc pěkné bylo, když jsme na Petrův zápas v Plzni na XFN 12 vzali oba syny. Tři čtvrtě večera tam zlobili, ale jak Petr nastoupil a viděli ho na obřích obrazovkách a halou se ozývalo ‚Píno! Píno‘, tak se malý Péťa úplně rozklepal a měl zimnici. Já zase vždy úplně vařím, takže jsme se navzájem vyrovnávali. A Kuba měl jen pusu dokořán. Bylo fajn, že to zažili. Petr navíc vyhrál, takže za ním potom běželi do klece. Bylo fajn, že viděli, že je táta frajer.“

Byla řeč o zápase s Karlosem Vémolou. Jak jste to tehdy prožíval? Souboji předcházely různé slovní výpady. Byla tam jakási nevraživost. Co to pro vás znamenalo?

Michaela: „My jsme se strašně nasmáli. Ale fakt strašně.“ (usmívá se)

Petr: „Tak my jsme si z toho vždy dělali srandičky, zatímco Karlos to bral strašně vážně.“

Michaela: „Byli jsme hodně ironický a sarkastický. Máme podobný humor, takže když Karlos natáčel ta videa, jak jezdí ve svém fáru a říká ostré kecy, tak jsme o tom přemýšleli a vymysleli reakci. Jeli jsme k našemu automechanikovi…“

Petr: „Koupil jsem si po cestě budík, který sem si přilepil na ruku jako hodinky.“

Michaela: „Já jsem udělal tričko Calvin Klejn a udělali jsme na Karlose vlastně parodii.“

Petr: „Tam jsme taky vymysleli pro Karlose výraz ‚Knedla‘. Míša totiž občas říká v žertu ‚Ty knedlíku‘.“

Michaela: „Já to používám jako nadávku, když nechci být sprostá.“

A jak vnímáte Karlose Vémolu teď?

Michaela: „V pohodě. Já respektuji to, co pro ten sport dělá. A to, že žije diametrálně rozdílný život než my, je jeho věc.“

Petr: „Já to mám podobně, jako říká Míša. Respektuji ho jako zápasníka. Občas říká podle mě trochu blbosti, ale alespoň říká pořád to samé. Ne jako Patrik Kincl, který říká to, co je zrovna moderní. Karlos je prostě pořád stejnej.“

Michaela: „Karlos prostě nic nehraje. Kdežto Patrik Kincl je pozér, proto mu jdou jen předem připravené věci.“

Takže aktuálního soupeře nevnímáte zrovna nejlépe?

Michaela: „Já jsem původně z Pardubic, Patrik je z Hradce a tím je asi řečeno vše. (rozesměje se) To je taková Sparta vs. Slavia. Nicméně své dospívání jsem trávila s kluky z Macak´s gymu, takže si pamatuji éru, kdy byl Patrik jiný člověk, než jak se dnes prezentuje. Každopádně dobrý zápasník je to určitě. A nelíbí se mi jeho humor. Jestli mám na Patrikovi něco ráda, tak je to je ho žena. Ta je fajn.“

Bavíte se doma o soupeřích, nebo jen zápasení naopak téma, od kterého se doma rádi odstřihnete?

Michaela: „Bavíme, bavíme…“

Petr: „Byl bych rád, kdybychom se o tom nebavili.“

Michaela: „My se o tom bavíme, protože já to řeším. Petr se o tom bavit nechce a vždycky mi říká ‚Nejsi můj trenér.‘ To během přípravy slyším několikrát.“

A jaké rady mu například dáváte?

Michaela: „Říkám mu například, vlítni tam a jako v hospodě, jako bys trefil někoho popelníkem přes hlavu. (směje se) Protože on je prostě sportovec, přemýšlí, čte si toho soupeře. Ale já jak jsem horká hlava, tak bych to tam nejradši rozšvihala všechno.“

Navíc ten popelník by se tam asi špatně sháněl.

Michaela: „Já bych tam nějaký propašovala.“ (usmí se)