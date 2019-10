MČR startuje vyřazovacími boji, Konečný se těší na finále: Jsou to frajeři | iSport.cz

Unikátní mistrovství České republiky v boxu je tady. Poprvé budou moci porovnat síly profesionálové s amatéry. „Na jednu stranu bych řekl, že to jsou debilové,“ komentuje v nadsázce nástup profíků Lukáš Konečný, bývalý mistr světa. „Na druhou stranu jsou to ale frajeři, že tak riskují a jdou do toho,“ dodává vážně legendární český boxer.

Letošní mistrovství České republiky v boxu bude mimořádné i proto, že se vyřazovací boje odehrají v pražském obchodním centru Arkády Pankrác. Zápasníci tak budou mít publikum čítající v součtu několik tisíc lidí. Jedním z těch, kteří se přijdou na souboje na rušném místě podívat, bude i Lukáš Konečný, bývalý mistr světa a nyní úspěšný trenér.

Co říkáte na to, že se vyřazovací boje šampionátu uskuteční právě v obchodním domě?

„Myslím, že je to velice rozumné. Protože kdyby to bylo ve sportovní hale, přijde tam málo lidí. Naopak v obchoďáku se lidé zastaví, podívají se. Bude to i příjemnější pro boxery, že získají zajímavou kulisu. A je to prostě dobré pro samotný sport. Někdo, kdo by na to normálně nepřišel, může zjistit, že se mu to líbí, a příště dorazí znovu.“

Kde všude jste vy veřejně boxoval?

„Veřejně jsem trénoval nebo ukázkově boxoval v obchodních domech, kasinech, posilovnách a podobně. Nemyslím si, že je to něco zvláštního. K tomu sportu a jeho jakési promo stránce to patří. O to je samozřejmě příjemnější, že finále bude v Lucerně. Ale to už je na samotných boxerech, aby si to zasloužili a vybojovali si možnost předvést se před jinou kulisou a lidmi, kteří přijdou vyloženě na box.“

Takže samotné místo, kde se uskuteční finále, je vlastně motivací?

„Určitě jo, Lucerna je s boxem hodně spjatá. A to z dob první republiky, kdy se tam boxovalo opravdu hodně. Má to tím pádem i nádech nostalgie.“

A co znamená pražská Lucerna pro vás osobně?

„Boxoval jsem tam jako amatér i profík, ale abych řekl pravdu, mně je relativně jedno, kde boxuji. Snažím se soustředit na svůj výkon, soupeře. Samozřejmě ale chci, aby to místo bylo nějak adekvátní, což Lucerna rozhodně je. A samozřejmě chci, aby divácká kulisa byla dobrá, a zároveň chci diváky bavit.“

Poprvé dojde v rámci mistrovství České republiky k propojení amatérského a profesionálního boxu. Pro koho je to podle vás těžší?

„Rozhodně pro profíky, protože budou boxovat podle pravidel amatérů, což je pro ně opravdu veliký handicap. Kdybych já byl aktivní profík, asi bych do toho nešel. Můžou tam jít jen ti, co mají potřebu a chuť si něco dokazovat a nemají zároveň co ztratit. Ale jestli do toho jde někdo i třeba pro sbírání zkušeností, tak proč ne?“

Čím je to pro profesionály tak nebezpečné? Rychlostí? Vše se odehraje jen ve třech kolech.

„Ano, jedná se o krátký zápas, třikrát tři minuty. Někdo se třeba až do čtvrtého kola jen rozboxovává. Pak je tam taky vážení v den zápasu, v profi se většinou váží dvacet čtyři hodin dopředu. Další věcí je možnost více zápasů po sobě, zatímco profík se připravuje na jeden konkrétní zápas a konkrétního soupeře dlouhou dobu. Tady když vyhrává, tak jde jeden den, druhý, třetí…“

Takže profíci, kteří do toho šli, si zasluhují uznání.

„Tak, tak… Na jednu stranu bych řekl, že to jsou debilové. (směje se) Na druhou stranu jsou to ale frajeři, že tak riskují a jdou do toho. Protože když prohraje amatér s profíkem, tak tolik neztratí.“

Vy jste měl mezi amatéry okolo dvě stě padesáti zápasů, v profi ringu padesát šest. Co považujete za těžší období?

„Nedá se to takhle úplně říct. Ale pro mě je prostě profi box víc. Je to taková nadstavba. Podle mě se mají všichni připravovat v amatérech, potom přejít do profesionálů. Pokud je člověk úspěšný v amatérském, tedy olympijském boxu, dříve či později si ho všimne nějaká stáj. A pak je víceméně nemožné odolat přestupu.“