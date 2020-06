Kincl tvrdě o McGregorovi: Jsem z něj unavenej! Dřel i u Playstationu | iSport.cz

Už 25. června nastoupí Patrik Kincl v Kladně do svého prvního boxerského zápasu. Soupeřem mu bude zkušený kickboxer Martin Valenta. Přesto prý MMA bojovník z Hradce Králové necítí nervozitu. Naopak, možnost zápasu vítá, termín dalšího duelu v kleci je totiž zatím nejistý.

Lidé si mohli všimnout, že nyní chystáte turnaj bojových sportů. Co na něm diváky čeká?

„Musím zmínit, že tu akci nechystám přímo já, jsem jen členem týmu, v němž jsou Lubor Stehlík a Dušan Macák. Každý z nich má bohaté zkušenosti ve svém oboru. Já mám na starost zejména matchmaking (sestavování zápasů)."

Na který zápas na tomto galavečeru jste sám zvědavý nejvíc?

„Osobně mě asi nejvíc zajímá souboj Daniela ‚Bruno‘ Brunclíka s Tomášem Bolem. Sleduji kariéry obou kluků, myslím, že to bude veliká přestřelka. U Bruna se mi líbí, že se každým zápasem posouvá. Jsem zvědavý, jak si s Tomášem, který je hodně tvrdý, poradí. Taky se hodně těším na Vendu Štěpána. Jsem přesvědčený, že je to mladá naděje českého MMA. Půjde s Petrem Střížem. Oba byli na mistrovství světa jako parťáci, trénovali spolu, radili si ,a teď jdou proti sobě. Na to jsem hodně zvědavý."

Takže půjde takzvaně o 'bratrský souboj'.

„Bratrovražedný souboj!"

A vás taky čeká zajímavá bitva.

„Je to tak, budu tam mít boxerský duel. Mám vlastně díky tomu možnost ukázat se tady v Česku a nasát zápasovou atmosféru. Dlouho jsem nebojoval a organizace KSW mě na tohle uvolní."

Bude to váš první profesionální boxerský souboj?

„Ano. Přitom jsem s tréninkem klasického boxu začínal, mám ho v krvi. Vždy mě bavil, ale nikdy jsem neměl profi zápas, pak už se přešlo na MMA, ve kterém jsem začal profesionálně bojovat. Dostal jsem nějaké nabídky, ale vždycky to zhatila příprava na MMA souboj."

Budete znovu bojovat de facto po roce. Pociťujete nějakou větší nervozitu?

„To asi ani ne. Naopak jsem víc v klidu, trochu jsem změnil tréninky, přizpůsobil jsem je boxu. Je to zkrátka zase něco jiného, proto mě to víc baví."

A kdy vás lidé znovu uvidí v kleci, to už víte?

„Zatím nic oficiálního."

Turnaj jste zjevně řešili v průběhu karantény. Byla vynucená pauza i impulzem k uspořádání takové akce?

„Zvažovali jsme už dlouho něco takového vytvořit, ale nebyla k tomu vhodná příležitost. Ten nápad vlastně vyšel z toho, že KSW (polská organizace) začala řešit, že by udělala turnaj za zavřenými dveřmi někde ve vlastním studiu. Někde jsem pak plácnul, že bychom to mohli udělat taky. Mohly by být menší náklady a uděláme čistě placený přenos. Od té doby se to stokrát změnilo, j ak vycházela různá nařízení. Ale ten první impuls byl od KSW."

A jak jste jinak ještě využil období pauzy? Byl jste aktivní, nebo jste spíš odpočíval?

„Měl jsem tvrdší tréninky než obvykle, ne ale v tělocvičně, ale za Playstationem, takže si myslím, že jsem ten čas vyplnil dost produktivně." (směje se)

Vy jste navíc nedávno byl i na Sazka eLEAGUE na finále Counter-Strike. Jaké to bylo?

„Zajímavé, musím říct. Vrátil jsem se o patnáct let zpátky, kdy jsem začínal s Counter Strikem 1.6. Tehdy jsem tomu hodně propadl. Škoda že jsem u toho nevydržel, mohl jsem být teď profesionálním hráčem."

Bylo by to možná pohodlnější než být profesionálním zápasníkem, ne?

„Ale ti borci taky musí trénovat, to není sranda. Vím o tom teď ze své vlastní zkušenosti, když jsem u toho seděl šest sedm hodin, pozornost prostě opadá. Všechno má své. Ale zase mě nikdo nemlátí, že jo. Jsou u toho ale dost větší nervy, když jsem skoro u cíle, a někdo mě sundá."

Větší nervy, vážně?

„Jo jo, třeba ve Warzone, který jsem hrál, vyskočí sto padesát lidí a střílejí se mezi sebou, a pak jeden zvítězí. No, a když jste třetí nebo druhej a pokazíte to, je to hrozný. Takže když je nás v závěru třeba deset, tak jsem z toho dost nervózní, abych neudělal nějakou blbou chybu."

Zjevně tedy nepatříte mezi zápasníky, kteří by byli proti esportu a říkali by mladým, ať jdou radši do tělocvičny?

,Tohle musí být vyvážené. Gaming musí mít nějaké mantinely, to jsem poznal i na sobě. Člověk tomu snadno propadne. Je třeba k tomu sportovat. Já mám hraní vyloženě jen jako relax. Nic se nestane, když k tomu nějaký čas nesednu. Rád u toho vypustím, když přijdu pozdě večer domů po tréninku. Je prostě super, když se člověk díky tomu odstřihne od okolního světa. Ale opravdu to musí mít své mantinely. Za mě je na prvním místě sport a až potom může být tohle."

Manželka se na mě dívá skrz prsty

Hrajete někdy i s manželkou?

„Ne ne, manželka se na mě dívá skrz prsty.(směje se) Absolutně to neuznává ,absolutně neuznává mou hráčskou kariéru a nepodporuje mě. Takže až to někam dotáhnu, tak jí rozhodně děkovné vzkazy posílat nebudu." (usmívá se)

Vrátím se ještě k vaší organizaci MMAsters league, která sice pořádá 25. června první turnaj, ale samotná značka už nějakou dobu funguje. Jak vlastně vznikla?

„První myšlenka přišla na svět, když skončilo XFN takovým prapodivným způsobem. Už mě asi nebavilo něco jen tak kritizovat. Původně jsme ale plánovali akci mnohem dříve, pak jsme se však malinko vydali jinou cestou, a to, že budeme zastupovat zápasníky. Zastupujeme například Davida Dvořáka, kterému jsme pomáhali se vstupem do UFC."

Když jste měl možnost jednat s UFC, co na ten obří, skvěle promazaný stroj říkáte?

„No je to masakr, neskutečný! Nejprve jsme se domluvili s jedním člověkem, a pak mě od nich začalo bombardovat dalších dvacet lidí, každý měl na starost něco jiného. To je super, mají to skvěle vyřešené."

A co říkáte na to, že nejslavnější zápasník UFC Conor McGregor znovu oznámil konec?

„Já už jsem z toho hrozně unavenej. Snažím se ho nevnímat, rád se vždy podívám na jeho zápas, ale tyhle věci okolo mě dost štvou, protože je to ikona MMA, a nevybavuji si, že by se ikony jiných sportů chovaly takovým způsobem. Zasloužil by vejprask." (usmívá se)

Troufl byste si na to?

„To nejde, skončil."

Odešel z MMA, ale možná by přijal další zápas v boxu...

„Dobře, příště vyzvu Conora!" (směje se)