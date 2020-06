Kincl poprvé jako boxer, ale v kleci: Když mi poteče do bot, upáčím ho | iSport.cz

Poprvé a snad ne naposledy. MMA bojovník Patrik Kincl už ve čtvrtek nastoupí do svého prvního boxerského zápasu. Dojde k tomu na premiérovém galavečeru nové organizace MMAasters League. Třicetiletý bojovník je sám zvědavý, jak se mu mezi rohovníky bude dařit. „Pokud se tam budu válet v krvi s těžkým otřesem mozku, asi nebudu mít zájem to opakovat,“ odpovídá pobaveně na otázku, jestli hodlá v boxu i dál nastupovat.

Už ve čtvrtek proběhne první galavečer nové organizace MMAsters League. Jedním z jejích hlavních představitelů je MMA zápasník Patrik Kincl, jenž navíc na turnaji sám nastoupí, a to v boxerském duelu s Martinem Valentou. Vymyslel si pro něj speciální bojový pokřik: „Lítat jako čmelák, bodat jako motýl!“ Populární bojovník z Hradce Králové tím odkazuje na slavné heslo boxerského velikána Muhammada Aliho, který ovšem hlásal: Létám jako motýl, bodám jako včela.

„Přípravu mám víceméně za sebou, už jen dolaďuji poslední detaily. Ostré sparingy jsem už ukončil. Budu vlastně po roce znovu zápasit, i když ne v MMA, ale v čistém boxu. A půjdu do toho v plném očekávání,“ říká Kincl.

Boxerský zápas se ale uskuteční v kleci, tedy v kolbišti, na které je zvyklý z MMA. Nebude ho to svádět k zažité disciplíně? „Trošku z toho obavy mám. Když jsem byl s šikovnými postojáři a už mě štvalo, jak mě trápí, tak jsem tam hodil nějaký takedown, abych je maličko uklidnil,“ žertuje rodák z Hradce Králové. „Doufám, že se mi to v zápase nestane. Může mi ovšem ulítnout něco, co běžně v tréninku MMA dělám, ale v boxu se to nesmí. No, když mi poteče do bot, upáčím ho,“ dodává známý vtipálek.

Mezi profesionálními rohovníky bude mít Kincl premiéru, předtím než se ale vydal cestou novodobého gladiátora, box trénoval. Před nadcházejícím zápasem tak zavzpomínal na staré časy. Přiznává ale, že v současnosti jej baví víc smíšená bojová umění. „Příprava mě celkově bavila. Jen ke konci už tolik ne. Box je pro mě moc jednostranný.“

Důvodem, proč musí Kincl změnit rukavice, aby mohl na akci bojovat, je to, že je jako MMA zápasník ve stáji polské organizace KSW, další souboj v jeho obvyklé disciplíně se tak uskuteční tam.

Zda si ještě někdy dá pro zpestření duel v ringu, zatím neví. „Uvidím, co po zápase… Jestli se tam budu válet v krvi s těžkým otřesem mozku, asi nebudu mít zájem to opakovat.“

Jako spoluorganizátor akce MMAsters League má Kincl na starosti matchmaking, tedy sestavování jednotlivých zápasů, což nebylo lehké při vlastní přípravě stíhat. Řešit musel třeba i ring girls. „S Anet Antošovou (profesionální tanečnice, označovaná za královnu českého twerku) jsem domluvil, že nám ring girls budou dělat holčiny od ní. Aby to bylo osvěžení a ty holky uměly chodit, nebyly to jen barbíny, co si vezmou číslo a jdou,“ vysvětluje Kincl.

Mohlo by se zdát, že se nemůže dočkat, až bude mít organizaci z krku, ale opak je pravdou. „Mě to baví. Doufám, že jakmile to skončí, uděláme další akci a potom další a další,“ říká. Podle něj by se galavečery mohly konat každé dva nebo tři měsíce.

Kincl se těší na to, jak to bude v kladenském obchodním centru vypadat. „Myslím, že skvěle. Řekl bych, že ve finále, až se rozsvítí klec, lidi nepoznají, že jsou v nákupním centru. Původně jsme to, s ohledem na vládní nařízení, plánovali jen jako přenos přes pay-per-view. Teď jsme připraveni na tři sta lidí na místě.“