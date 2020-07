Bojovník Kincl: Boxerskou premiéru jsem měl lehce na salámu | iSport.cz

Kincl na konci června ovládl na body svou boxerskou premiéru proti Martinu Valentovi. Bitvu v Kladně prý tolik neprožíval. „Najednou mi o nic nešlo, měl jsem to tak trochu na salámu. I trenér za mnou přišel, jestli by nebylo dobrý brát to maličko víc vážně. Ale sedlo si to, vyzkoušel jsem si spoustu nových věcí,“ řekl Kincl.

Bojovník svůj debut mezi provazy konzultoval i s hercem Martinem Hofmannem, který sám box trénuje a je velkým znalcem bojových sportů. „Říkal mi: super, dobrý pohyb, líbilo se mi to, ale už neboxuj! Nebylo to míněné jako urážka, ale pochopil jsem, co tím myslel.“

Kincl je s jedním promotérů nové organizace MMAsters League. Co ho vedlo k tomu vrhnout se do (spolu)vedení organizace? „Rozhodla láska k bojovým sportům. Je tam se mnou Lubor Stehlík a Dušan Macák, který pořádá galavečery v Pardubicích, člověk, který přivezl první medaili z MS v kickboxu,“ řekl.

„Navíc na trhu je určitá díra, nikdo nedá tolik šanci mladým, začínajícím klukům. Já i Dušan jsme zažili spoustu talentů, kteří to nemohli nikam dotáhnout, protože se museli rozhodnout, jestli budou mít na jídlo a nájem, nebo se budou věnovat sportu. Těm jsme chtěli dát šanci,“ doplňuje Kincl s tím, že MMAsters kromě pořádání organizací zastupují i bojovníky v čele s Davidem Dvořákem. Jemu dojednávají mimo jiné i všechny podmínky v UFC.

Jaká je s největší MMA společností komunikace? „Jsou to profíci, mají svého člověka na každou složku – zdravotní pohlídky, letenky, zastupování Reeboku (oděvní partner). Dohromady mi psalo asi dvacet lidí. Tohle, a rychlost vyřizování, je největší rozdíl oproti českým organizacím,“ vysvětlil Kincl.

Jak se zpětně ohlíží na oznámené zápasy, které nakonec nedopadly? Jak se dostal k novému hobby, rybaření? A jak to vypadá s jeho pozápasovým "obžerstvím"? Sledujte ve videorozhovoru pro magazín FIGHT! na iSport TV.