David Dvořák v UFC: Soupeř pro boj v září? Přestřílel by ho, tuší Kincl | iSport.cz

28letý Dvořák se v UFC uvedl v březnu, když na body zdolal Bruna Silvu. V žebříčku muší váhy se hned vyšvihl na patnácté místo. Vypadá to, že po druhém soupeři pod hlavičkou obří organizace se nemusí koukat daleko. Renomovaný web MMAFighting.com s odvoláním na několik zdrojů uvnitř společnosti informuje, že se chystá boj s Jordanem Espinosou , který je v rankingu přesně jedno místo před Dvořákem. Odehrát by se měl na akci UFC 253, která je plánovaná na 19. září.

Espinosa je jedním z bojovníků, který se do UFC prosadil skrze show Dana White's Contender Series, jíž se dříve účastnil i český šampion těžké váhy Michal Martínek. 30letý Američan od zisku smlouvy zápasil čtyřikrát s bilancí 2-2. Naposledy se představil 13. června, kdy v zápase bamtamové divize (do 61 kg) udolal na body Marka De La Rosu. Teď by se měl vrátit do muší váhy (do 57 kg) a vyzvat českého zápasníka.

David Dvořák má v UFC zatím jen jeden zápas, napříč organizacemi ale táhne neuvěřitelnou čtrnáctizápasovou sérii výher s celkovým skóre 18-3. „Pokud se něco takového potvrdí, je to dobrý zápas. Stylově by nám vyhovoval,“ pochvaluje si Dvořákův trenér, bojovník Patrik Kincl.

„Kdyz se o Espinosovi začalo spekulovat, nasledoval jsem si ho. V každém zápase se jeví trochu jinak, ale jeho postoj je založen na rychlosti, rychlých přískocích. Nesedí mu delší kombinace. Přijde mi, že na zemi zaspává, tam je David o dost lepší. Ale myslím si, že i v postoji by ho dokázal přestřílet,“ rozebral Kincl potenciálního soupeře pro Sport.

Souboj čtrnáctky a patnáctky divize by se měl odehrát 19. září na akci UFC 253. Jejím hlavním tahákem by podle informací amerických médií měla být bitva mezi Justinem Gaethjem a Chabibem Nurmagomedovem o titul lehké váhy.