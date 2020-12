Do boxerské Síně slávy míří Mayweather, mladší Kličko i dcera Muhammada Aliho

Na zápas Anthony Joshua vs. Kubrat Pulev se dorazil podívat i Floyd Mayweather • Repro DAZN

Floyd Mayweather, jenž získal 11 mistrovských titulů a ukončil kariéru neporažen, bude příští rok uveden do Mezinárodní boxerské Síně slávy. Společně s třiačtyřicetiletým Američanem vstoupí do elitní společnosti bývalý šampion těžké váhy Vladimir Kličko, Laila Aliová a dalších deset osobností.

Mayweather přešel po zisku bronzu na olympijských hrách v Atlantě v roce 1996 mezi profesionály a absolvoval rovných 50 duelů, v nichž nenašel přemožitele a 27 jich ukončil k.o. Poslední oficiální zápas odboxoval v roce 2017 proti hvězdě bojových umění Conoru MacGregorovi. Díky schopnosti mimořádně zpeněžit své úspěchy si získal přezdívku „Money“.

Také Ukrajinec Kličko ukončil amatérskou kariéru po OH v Atlantě, kde vybojoval zlatou medaili. „Doktor Ocelové kladivo“ byl mistrem světa v těžké váze celkem 12 let, více než kdokoli jiný v historii, a v bojích o titul porazil rekordních 23 soupeřů. Kariéru zakončil v roce 2017 porážkou s Anthonym Joshuou a bilancí 64 výher (53 k.o.) a pěti proher. V Síni slávy se připojí ke staršímu bratru Vitalijovi, jenž do ní vstoupil v roce 2018.

Nyní dvaačtyřicetiletá Aliová je jedním z devíti dětí boxerské legendy Muhammada Aliho. Během osmileté profesionální kariéry získala několik mistrovských pásů a vyhrála všech 24 duelů (21 k.o.).

Noví členové Síně slávy, které vybrali boxerští novináři a historici, by měli být slavnostně uvedeni 13. července společně s předchozím ročníkem, jehož ceremonie letos odpadla kvůli koronavirové pandemii.