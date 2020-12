Vémola o přestřelce s Francouzem: Zaslouží si spráskat a shodit hřebínek!

Nakřápnutý hlas, kterým mluvil na staredownu, už byl tatam. Karlos Vémola se po úspěšném navážení stihl najíst a řádné zavodnit. Vlastně až moc. „Mám už teď skoro devadesát čtyři kilo, deset kilo zpátky za necelých šest hodin, to je až moc, musím přibrzdit,“ podivoval se pětatřicetiletý bojovník. Ještě ale nebyl v úplné kondici, protože se zatím nedostavila správná chuť k jídlu. Nedošlo dokonce ani na oblíbenou pochoutku.

Při vážení jste si se soupeřem vyměnili ostrá slova. Jaký dojem na vás udělal?

„Je to takový francouzský Baba Jaga, no. Zbytečný, hloupý řeči, uvidíme, co předvede v zápase. Tvrdil, že nejsem pokornej, že mu nepodám ruku, přitom jsem přišel s pokorou a ruku mu podal. On pak začal s kecama, že zabíjí lidi v kleci a furt si chtěl povídat. Říkal jsem mu, ať už je zticha a ukáže to zítra. Ono se mu to povídá, když neshazuje. Já byl vyshazovanej, v noci jsem hubnul osm kilo, byl jsem úplně ve sra*kách a on by si furt povídal. Říkám: Běž už do pr*ele, řekneme si to zítra.“

Co on na to?

„To, co lidi už slyšeli. Že je organickej fighter a celý život zápasí, si asi myslí, že jsem posledních třicet let hrál kuličky. Opravdový zápasník ale nemluví, ten dělá, tak přestaň mluvit, běž na pokoj a řekneme si to zítra. On prostě takový je, myslí si, že je kluk z ulice, takových už jsem za život potkal.“

Ondřej Novotný nám v rozhovoru (vyjde ve středu - pozn. red.) prozradil, že existuje i určitá nevraživost mezi vašimi týmy.

„Nevím úplně podrobnosti, nechtěl jsem to řešit po telefonu, ale vycítil jsem něco takového. Moji trenéři ho úplně nenávidí, řekli mi, že má hloupý kecy, aniž by tady ještě byl. A dělají všechny možný kroky, aby se sem ještě dostali. Je to pro ně důležitej zápas, protože cesta bude náročná a nákladná a asi jim jde opravdu o to, abych ho zmlátil. Tenhle frajer si zaslouží lekci, protože my jsme jeden z těch pokornějších gymů. A jestli chodí a pořád někde mluví, tak si asi zaslouží, abych ho spráskal a trochu mu shodil hřebínek.“

Co říkáte na to, že Lohoré podvážil o dvě kila?

„Měl jsem informace z hotelu, že ještě ráno v pohodě snídal. Já snídal naposledy v sobotu, takže mi bylo jasný, že moc nepřeváží. Ale měl jsem informace, že má 86 kilo a bude dvě kila shazovat, takže to možná neodhadl, zpátky asi moc nenabere. Každopádně je vysoký, opticky velký, nevypadá na to, kolik navážil. I Ondra (Novotný) se divil, když se podíval na váhu. Má dlouhý, hubený nohy, takže o to líp se bude házet, musím si jen dát pozor na nějakou práci zespod.“

Je váha navíc vždy výhodou? Soupeř může být zase rychlejší, svižnější…

(skočí do řeči) Přesně. Proto už to chci teďka hlídat, nechci nabírat víc než deset kilo. Protože ten zápas nebude o váze ani o síle, ale o rychlosti. To že jsem silnější, vím už dávno bez nějakýho shazování, jsem prostě silovej typ fightera, on je rychlostní, dobře se dostává do submisí. To si musím pohlídat.“

V rozhovoru den před vážením jste zněl opravdu hodně vysíleně. Teď zníte o poznání lépe, cítíte se tak?

„Ještě se cítím docela blbě. Je šest hodin po vážení a ještě pořád nemám do ničeho chuť, do všeho se nutím. Teď si půjdu zase lehnout, a pak až se vzbudím, tak si doufám poprvé jídlo užiju. Teď do sebe dostávám vše z donucení, tělo to nechce, bolí mě břicho. Ale pomalu nad tím snad začínám vítězit. Zatím ale nemám chuť vůbec na nic. Ty první hodiny po vážení byly opravdu strašný. Člověk se nutí k jídlu, je mu z toho blbě, vedro… Fakt to nebylo příjemný. To je čas, kdy člověku ani voda nechutná, nic. Mám tady své nejoblíbenější věci, ale dnes mi bylo tak blbě, že jsem nesnědl ani svou pověstnou Snickersku. A teď už je na ni pozdě.“

Posledních pár dnů před vážením to s vámi rodina asi neměla snadné, že?

„To je pravda. Lela si se mnou prožila shazování váhy, což nebylo lehký. Po celém domě bordel, vyflusaná voda, protože jsem všude chodil a plival vodu, jak už jsem nemohl. Postel byla mokrá… Nebyl to rozhodně příjemný pohled, ale zvládla to se mnou, dali jsme to.“

Takže trénink i na manželství, podle hesla: V dobrém i zlém.

„U nás to jde vše dobře, špatně nebo jak chci já.“ (směje se)