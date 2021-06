Další triumf pro Kincla, v KSW ubil Poláka! Otravoval, k**ot, hlásil

Tvrdé polská škola. Těmito slovy hodnotil Patrik Kincl protivníka už před soubojem. A Tomasz Romanowski se rozhodl toto označení potvrdit. V prvním kole ohrožoval bojovníka z Hradce Králové zejména rychlými výpady, ten naopak oplácel hlavně kopy na nohu nebo na tělo.

ERGO Arena v Gdaňsku hnala Romanowského vpřed, ozývaly se ale také fanoušci z České republiky, kteří se pokoušeli svému oblíbenci v těžkých momentech pomoci.

Po úvodní pětiminutovce upustil Kincl od přebíjené v postoji a rozhodl se, že dění souboje přenese na zem. V klinči se mu povedlo dostat Poláka pod sebe a když vycítil šanci, dominoval. Zasazoval údery na hlavu a pomalu přecházel do stále výhodnější pozice. Obrana soupeře se pomalu vytrácela, a tak rozhodčí střet ve druhém kole ukončil vítězstvím Kincla způsobem TKO.

Jak se cítíte po druhém vítězství v KSW?

„Po dlouhé době mám super pocit! Byla to výhra, kterou jsem si musel opravdu vybojovat. Začátek byl opravdu nepříjemný, o to víc si takového vítězství vážím.“

Co jste si říkal po prvním náročném kole?

„Po prvním kole jsem se cítil už v pohodě. Ale v prvním kole jsem si říkal: ‚O kurwa!‘ (směje se) Věděl jsem, že do toho vlítne a bude tlačit, s tím jsme počítali. Byl tam rychlej, tvrdej. Takže jsem si říkal, že musím prostě přežít první kolo. A od toho druhého, že bude líp, že se utahá. Znám takové kluky z tréninků, kteří narvou první kolo, a pak odcházejí, dají se líp číst. A musím říct, že po prvním kole mě skvěle uklidnil můj trenérský tým, řekl mi, co mám dělat, co jsem dělal špatně. Trochu jsem dostal vyhubováno, a jeli jsme. Bylo to jako doma, když si neuklidím.“ (směje se)

Prý vás soupeř před zápasem v zákulisí trochu provokoval, je to tak?

„Jo jo, ko*kot. Furt tam za námi lezl. Za třicet dva zápasů jsem nic takového nezažil. Otravoval, vadilo mi to, ale snažil jsem se soustředit na sebe. Ale dělal to celou dobu asi záměrně.“

Co říkáte na atmosféru v hale?

„Super, super! KSW dělá skvělou show, nástupy jsou super. Už tam to člověku vžene bůhvíco do žil.“

Jak se vám zápasilo po dlouhé době ve veltrové váze (do 77 kilogramů)?

„Dobře, bylo to znát v tom klinči, když jsem si ho přitahoval. Vím, že je to dlouholetý zápasník, čekal jsem, že tam bude dobrej. V prvním kole se mi to párkrát vysmeklo. Ale v druhém už jsem to cítil, což si myslím, že by se mi v osm čtyřce tak lehce nepodařilo.“

