Youtubeři dobývají box. Hvězda internetu proti legendě za speciálních pravidel

Zápas dvou světů. Co mají Floyd Mayweather s Loganem Paulem společného? Vyjma amerického občanství asi nic. Dělí je osmnáct let, patnáct centimetrů a asi čtrnáct kilo na váze. Sportovní úspěchy jdou neporovnatelně za Mayweatherem, Paul se proslavil jako internetový tvůrce, přesto se spolu zítra nad ránem v Miami utkají v ringu pod speciálně upravenými pravidly.

Pokud jste jako zarytí fanoušci boxu nikdy neslyšeli jména Jake nebo Logan Paul, vězte, že právě tito dva mladíci jsou teď nejdiskutovanějšími personami rohovnického světa. Mladší Jake (24) knockoutoval v březnu Bena Askrena a domluvil si další střet s bývalým šampionem UFC Tyronem Woodleyem. Starší Logan (26) se už zítra nad ránem utká v rámci exhibice v Miami s legendárním Floydem Maywetherem.

Vítězství na body se nedočká ani jeden ze zúčastněných. Kolem ringu totiž nebudou sedět bodoví rozhodčí. Zápas nebude mít oficiálního vítěze, i kdyby skončil knockoutem. Už jen fakt, že oba boxeři musí splnit odlišný váhový limit, popírá zvyklosti profesionálního sportu. Paul se musí s tělesnou hmotností vejít pod 190 liber (cca 86 kilogramů), zatímco Mayweather nesmí navážit víc než 160 liber (cca 72,5 kilogramu).

„Nepotřebuju použít plán A, B, ani C. Klidně můžu zkusit plán Z,“ prohlásil boxer na tiskové konferenci i přes to, že bude muset čelit obrovskému hmotnostnímu deficitu. Ten však nahrazuje schopnostmi a zkušenostmi. Mayweather ukončil profesionální kariéru v roce 2015. O dva roky později se ještě vrátil, aby v debutu mezi provazy sestřelil hvězdu smíšených bojových umění Conora McGregora a zaokrouhlil bilanci na 50:0.

Od toho momentu se vrátil do ringu jen jednou, aby v další exhibici sfouknul japonského kickboxera Tenshina Nasukawu. Teď se sportovec s přezdívkou „Money“, neboli peníze, vrací znovu, právě kvůli tučnému výdělku. Podle webu SportingFree dostane v základu deset milionů dolarů (cca 210 milionů korun). Navíc ale obdrží až 50 % získaných prostředků z prodaných přenosů, což může jeho výplatu vystřelit do nebeských výšin.

„Můžu dostat třeba padesát milionů dolarů za normální zápas. Nebo můžu jít s Loganem, pobavit se a vydělat sto milionů nebo víc,“ krčil Mayweather rameny. Paul by si měl podle stejného portálu vydělat 250 tisíc dolarů (cca 5,2 milionu korun) a deset procent z PPV.

„Myslím, že to bude nejsledovanější boxerská událost v historii,“ předpovídal Paul v jednom ze svých podcastů. „Lidi se mě pořád ptají na zku**ené lístky. Kámo, já zápasím, nezajímají mě tvoje lístky.“

Americký youtuber se spolu s mladším bratrem Jakem rozhodl mimo internetu prorazit také v boxerském světě, což se mu tímto střetem podařilo, ať už dopadne jakkoliv. Dostat do ringu Mayweathera je snem mnohých, Paulovi k tomu stačilo absolvovat jediný profesionální zápas, který navíc prohrál. V listopadu roku 2019 podlehl na body britskému youtuberovi s přezdívkou KSI. Duel by přitom ovládl, jenže když ve čtvrtém kole poslal soupeře k zemi, zasadil mu pak ještě úder do týlu, za což mu rozhodčí strhnul dva body.

Přesto mu sebevědomí nechybí. „Floyda Mayweathera knockoutuju a stanu se nejlepším boxerem planety. Pak odejdu do důchodu a nedám mu odvetu,“ řekl Američan s dávkou nadsázky pro Showtime Sports. „Opravdu si myslí, že jsem jen Youtuber. Neví, s kým vleze do ringu. Má pocit, že jsem fake zápasník.“

Zdolávat protivníky se ale zatím daří spíše Loganovu bratrovi. Jake Paul se po knockoutu basketbalisty Nata Robinsona rozhodl pokořit v boxu scénu MMA. V říjnu pak hned v úvodním kole sestřelil bývalého šampiona organizací Bellator MMA a One Championship Bena Askrena, který je však známý slabými výkony v postoji. A momentálně už se připravuje na další výzvu, 28. srpna se utká s bývalým králem veltrové váhy UFC Tyronem Woodleyem.