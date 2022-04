Fury končí jako král! Bitvu o Británii vyhrál razantním zvedákem

Jejich souboj zaplnil Wembley Stadium do maximální kapacity a nabídl, co se očekávalo. Parádní boxerskou bitvu, kterou ale jasně ovládl šampion Tyson Fury. Ten si s Dillianem Whytem suverénně pohrával až do chvíle, kdy jej poslal k podlaze ringu hbitým zvedákem v šestém kole. „Děkuju každému zvlášť, kdo se díval na tenhle zápas,“ hřměl do mikrofonu vítěz, zatímco od ringu odcházel poražený Whyte a fanoušci ho povzbudivě poplácávali po ramenou. Fury pak podle očekávání ohlásil konec kariéry.

„Jsme spartané!“ Zařval do mikrofonů Tyson Fury krátce poté, co v šestém kole uzemnil Dilliana Whyta. „Jsem jedna z největších těžkých vah všech dob. Bohužel pro Dilliana Whyta, který se mi dnes večer musel postavit. Má srdce lva,“ pochválil triumfátor vyzyvatele. Pak znovu zopakoval svůj záměr, že tímto zápasem ukončí kariéru. „Myslím, že tohle je ono. Tohle by mohla být poslední opona pro ‚Cikánského Krále‘!“ A nakonec si držitel titulu těžké váhy WBC zapěl oblíbenou písničku.

První oťukávací kolo očekávaného duelu hned opanoval Fury, Whyte ale překvapil nástupem v opačném, tedy levém gardu, je přitom pravák, stejně jako šampion.

I ve druhém a třetím kole působil Gypsy King jistěji a těžil z délky svých končetin. Oproti tomu Whyte nebojoval tak razantně jako v jiných bitvách.

Během čtvrtého kola musel oba rohovníky napomínat rozhodčí, protože víc a víc stupňovali vzájemnou nevraživost, což se začalo odrážet na férovosti boje.

I v pátém kole působil svěžejším dojmem obr Fury. Vyzyvatel jakoby stále marně chytal dech.

V šestém kole zasadil Fury nekompromisní zvedák a bylo rozhodnuto.

Ač zápas skončil možná dříve, než se čekalo, fanoušci si ho rozhodně užili. Byla to show od začátku do konce.

Dillian Whyte vstupoval do arény za tónů úvodní melodie filmu Čelisti, kterou rychle vystřídal hit skupiny ACDC.

Šampiona doprovázela do ringu oblíbená píseň American Pie, během které se promítaly velké momenty jeho kariéry, a nakonec se do zpěvu ze záznamu zapojil sám Fury. Ještě než prolezl provazy, usedl na chvíli do královského křesla, dlouho se v něm ale neohřál a vystřelil vstříc velké bitvě.

Atmosféru na fotbalovém stadionu ve Wembley umocňovaly i svítící mobily mnoha z devadesáti čtyř tisíců diváků na tribunách.