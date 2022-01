Souboj titánů? Boxerská hvězda Fury chce vyzvat krále těžké váhy UFC

V zápase Wilder vs. Fury 2 měl celou dobu navrch britský ranař. Američanův tým nakonec vhodil v sedmém kole do ringu ručník, takže Fury vyhrál technickým knockoutem. • Nova sport 1

Kdo je nejnebezpečnějším mužem na světě? Pokud jde o férové souboje, žhavými kandidáty jsou Tyson Fury a Francis Ngannou. Právě boxerská jednička těžké váhy s šampionem UFC se špičkují na sociálních sítích. „Přemýšlím nad soubojem titánů. Fury vs. Ngannou. Moc bych se na to těšil, byl by to absolutně skvělý zápas,“ pronesl britský boxer ve videu na Twitteru. Kamerunský král oktagonu souhlasí, o víkendu jej však čeká obhajoba titulu, na kterou se musí soustředit především.