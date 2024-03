Box s kontroverzním youtuberem za miliardy. Legendární Tyson se vrátí

Svět boxu je v rozpacích. Zatímco Anthony Joshua o víkendu opět triumfoval proti světovému šampionovi, fanoušci i experti upírají zrak jinam. Netflix oznámil vůbec první sportovní přenos na své platformě. Historickým debutantem se stane boxerský galavečer, který 20. července vypukne na stadionu NFL v texaském Arlingtonu. Hit večera: duel legendárního Mikea Tysona a influencera Jakea Paula.

Kontroverzní youtuber vyslal na internet video, které šokovalo sportovní svět. „Slyšeli jste správně, d*bilové. Budu bojovat s Mikem Tysonem. Tohle bude největší zápas dvacátého prvního století a vy všichni ho budete sledovat,“ oznamuje. „Věřím, že dokážu přepsat historii boxu. Všichni mě varují, před jeho silou, ale já neponechám nic náhodě. Zodpovědně se připravím a knockoutuju „železného“ Tysona,“ předpovídá.

Navíc věří, že tenhle souboj se zapíše i do žebříčků výdělků. „Je to událost za 300 milionů dolarů,“ tvrdí. V přepočtu to tedy vychází na cca 7 miliard korun, přičemž Tysonovi by podle odhadů expertů připadla suma mezi 50 a 100 miliony dolarů (1,2 až 2,3 miliardy korun).

Obavy z frašky

Mezi provazy vstoupil Paul poprvé před čtyřmi lety a hned začal prohlašovat, že ovládne světový titul. V úvodu profesionální dráhy mnohé fanoušky překvapil, když nasbíral šest výher v řadě. Ani jednou však neporazil aktivního boxera. Získal skalpy MMA důchodců, bývalého hráče NBA a youtubera. Pomyslná aura neporazitelnosti rychle zmizela, když se postavil profesionálovi Tommymu Furymu a prohrál na body.

Sedmadvacetiletý Američan poté prohlásil, že se z porážky poučí a začne k boxu přistupovat seriózně. O to překvapivější je ohlášený duel s bezmála šedesátiletým Tysonem. „Jakeu Paule, říkáš, že chceš být světový šampion, že chceš sport brát vážně. Tak ho ber vážně! Box není soutěž v popularitě,“ kárá Oscar De La Hoya, někdejší držitel nejprestižnějších boxerských pásů. „Nemyslím to vůči Paulovi vůbec zle. Pokud bude brát solidní zápasy, zvolí si správnou cestu, může se probojovat až k titulovému duelu. Neříkám, že ho vyhraje, ale může se k němu dostat. Ta cesta však nevede přes Mikea Tysona. Chce jen vydělat peníze a nabrat další sledující,“ soudí.

Srovnání Jake Paul vs. Mike Tyson Jake Paul Mike Tyson Přezdívka The Problem Child Iron Věk 27 57 Výška 185 cm 178 cm Bilance 9 výher/1 prohra 50 výher/6 proher Ukončení 6 KO 44 KO Aktivní v ringu 2020-současnost 1985-2005 Tituly - WBC, WBA, IBF

Veterán už jednou z pohodlí důchodu vystoupil. Před čtyřmi lety se dokázal vypracovat do úctyhodné bojové formy, aby se postavil Royovi Jonesovi mladšímu. Protože se však jednalo o exhibici, nehnal se Tyson za finišem a kontroloval zápas až do remízového konce. Právě exhibiční podmínky duelu vyvolávají mezi boxery mírné obavy.

„Já jen doufám, že se nedočkáme předem domluvené frašky. Na druhou stranu si myslím, že i kdyby Mike zápas prodal, ustřelí mu palici,“ usmívá se Vladimír Lengál, neporažený český šampion. „Paul už je v celku kvalitní boxer, ale naštval mě, že si dovolil vyzvat takovou sportovní legendu. Žádnému jinému boxerovi by to respekt nedovolil. Snad ho Mike potrestá. Pořád v něm je zvíře, které dokáže roztrhat vše, co se mu v ringu postaví.“

Motivace sedmadvacetiletého bijce je jasná. Přestože na youtube uvádí, že chce pořádný test svých schopností, v zápase s Tysonem mu jde zejména o peníze a další vlnu pozornosti, kterou s sebou legenda přináší. „Co tím může Paul sportovně získat? Když prohraje, jeho boxerská dráha končí. Když vyhraje, čím se může chlubit? Mlácením důchodce,“ soudí Michael Bisping, bývalý šampion UFC a sportovní komentátor.

Netflix láká i UFC

Přestože si podle tréninkových videí Tyson udržel sílu i část pověstné dynamiky, v červenci nastoupí proti Paulovi, který je o třicet let mladší a na vrcholu fyzické zdatnosti. „Mike naprosto zbytečně riskuje svůj odkaz. Už přeci nikomu nic dokazovat nemusí,“ myslí si De La Hoya.

K obavám se připojil i prezident UFC. „Mám Mikea ze srdce rád. Nejen jako sportovce, ale i jako kamaráda,“ řekl Dana White na tiskové konferenci UFC, načež se odmlčel a s povzdychnutím pokračoval: „Uvidíme, jaký dá dohromady tréninkový kemp a s čím do ringu nastoupí, ale upřímně se mi ten zápas nelíbí. Je mezi nimi věkový rozdíl tří dekád. To snad mluví za vše.“

Boxerský turnaj Paul versus Tyson se každopádně stane vůbec první sportovní událostí vysílanou přes Netflix. Ten odebírá 260 milionů uživatelů a má zásah do půl miliardy domácností. „Měli se do živých sportovních přenosů pustit už před lety. Přichází do tohoto odvětví televizního byznysu pozdě, ale jsou enormně silným světovým hráčem. Stačí si uvědomit, kolik lidí po celém světě ho používá,“ hodnotí White.

„Nakonec se budou muset do sportovních vysílání zapojit všechny streamovací platformy. V budoucnu s nimi budeme vyjednávat i my,“ předpovídá prezident UFC, podle něhož rozhodne dostupnost a možnost zpětného přehrání turnajů.