Kruté KO! Joshua sestřelil bývalého šampiona UFC: Největší drsňák světa

Superhvězda nedopustila senzaci. Anthony Joshua se střetl s Francisem Ngannouem – bývalým šampionem UFC nastupujícím po hrdinském debutu, v němž skoro porazil Tysona Furyho. V pátek se však ukázal rozdíl tříd, když Brit „Predátora“ vyškolil během dvou kol. Brutální K. O. obletělo celý svět a vítěz se dostal nadosah ztracených titulů.

„Nechtěl jsem se nechat unést hned první ranou, která jím otřásla. Chtěl jsem pokračovat v nastaveném tempu a zbytečně netlačit na ukončení. I tak jsem ho sestřelil třikrát ve dvou kolech,“ shrnul průběh Joshua.

Do duelu nastupoval olympijský vítěz z Londýna jako favorit. Přesto mu řada expertů i fanoušků ubírala šance a stavila se na stranu proslulého finišera Ngannoua. „Nechtěl jsem nic predikovat. Box v těžké váze je svět, v němž je možné cokoliv. Zkrátka jsem nastoupil s tím, že dám do zápasu s Francisem všechno,“ vysvětlil nastavení před zápasem. „Polovina z vás si myslela, že mě pokoří, a to je v pořádku. Já nikomu nic dokazovat nepotřebuju. Boxuju a vítězím sám pro sebe,“ pokračoval Joshua.

Rychlou výhrou přidal už čtvrtý skalp do úspěšné série. Mezi provazy se chce vrátit v letních měsících. Otázkou zůstává: kdo se mu postaví? „Byli jsme svědky jednoho z nejbrutálnějších knockoutů vůbec, a to od největšího drsňáka planety. Takhle se to dělá,“ usmíval se od ucha k uchu Eddie Hearn, manažer britského boxera s lehkou narážkou na Furyho a Oleksandra Usyka. Nyní svět boxu očekává rozhodující duel právě těchto dvou držitelů nejcennějších světových titulů. Joshua by tak mohl čelit vítězi a pokusit se opět uzmout pozici jedničky těžké váhy.

Měl by Ngannou po prohře s Furym a debaklu s Joshuou pokračovat v boxu, nebo se vrátit do klece? Jeho bývalý zaměstnavatel, prezident UFC Dana White má jasno. „Kdyby se Fury nevykašlal na trénink a nepřežíral se, taky by Francise knockoutoval. Takhle to dopadá, když MMA bojovníci přestoupí do ringu,“ vyjádřil se po turnaji UFC 299.

Joshua s tímto tvrzením zcela nesouhlasil. „Je to velký, silný chlap. Myslím, že má v ringu ještě co předvést. Jeho síla úderu se může v klidu rovnat se špičkou elitních boxerů v těžké váze,“ chválil soupeře. „V mých očích porazil světového šampiona WBC. Je skvělý bojovník, nebojí se přijmout riziko. Jen se podívejte, co dokázal. Porážka by to neměla zastínit. Ušel pořádný kus cesty a věřím, že ho ještě čeká spousta úspěchů.“