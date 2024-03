Když se trashtalk zvrtne. Oktagon po úletu řeší, kde je hranice urážek

Nadávky na letišti, strkanice během vážení a hecování na tiskovce. Nevraživost osmifinalistů Tipsport Gamechangeru vyústila den před turnajem Oktagon 54 útokem trenérů na Akonneho Wanlisse. Oponent Sahil Siraj byl za vážný přečin svého týmu pokutován stržením padesáti procent z výplaty. Koučové dostali od vedení organizace doživotní zákaz účasti na galavečerech.

Když se oba týmy potkaly na letišti, odmítl Wanliss podat Sirajovi podat ruku a místo pozdravu ho počastoval nadávkou. Už tehdy Švédův trenér neudržel nervy na uzdě a vyrazil proti Britovi. Strkanici tehdy předešel sám Siraj, když kouče chytl a odvedl.

„Trashtalk je hodně subjektivní věc. Co někomu přijde útočné, tomu se jiný od srdce zasměje a myslím, že tohle byl přesně ten případ. Kdyby si se mnou soupeř před zápasem nechtěl podat ruku, bylo by mi to fuk. Sirajův tým to ale očividně hodně naštvalo,“ komentuje Wanliss střetnutí na letišti. „Reza Madadi (trenér švédského bijce a veterán UFC) je malý zuřivý chlápek. Asi žárlí, že můžu sníst, kolik sladkostí chci a pořád mám břišáky,“ vysmívá se.

Rivalita se vyostřovala na ranním vážení. Vyhlášený showman Wanliss nastoupil s maketou světelného meče, aby dostál přezdívce „Jedi“, a natáhl ruku Sirajovi těsně před obličej.

„To je jen moje póza na vážení. On mi odstrčil ruku pryč, tak jsem ji vrátil. Snažil se ke mně dostat blíž, ale to není můj styl. Jen ať zůstane, kde má,“ vysvětluje Brit chování, které spustilo strkanici. „Boj patří do klece. Jsme válečníci, a ti si mají vyjadřovat respekt. Ty mluvíš a jednáš jako šašek,“ reagoval Švéd.

Trashtalk na pódiu byl pro švédskou výpravu poslední kapkou. Zatímco se Siraj slovům britského bojovníka vysmál, v kouči Madadim se vařila krev. Už v průběhu vysílání trenér vyběhl na Wanlisse s lekcí o respektu, ochranka však pohotově zasáhla. Veterán UFC s přezdívkou „Šílený pes“ si ale na Wanlisse počkal na chodbě.

Když Brit vyšel ze sálu, během chvíle inkasoval hlavičku od Madadiho a dalších několik úderů pěstí na temeno od druhého kouče. Přestože roztržku po chvíli ukončila ochranka, Wanliss skončil s boulí na hlavě a poraněným kolenem.

„Naštěstí jsem útok nijak neoplácel. Kdyby ano, mohlo dojít k opravdové mele. Byl jsem však rozzuřený,“ vypráví Wanliss. Odmítá, že by byl útok trenérů adekvátní odezvou na jeho trashtalk a chování. „Pokud si myslíte, že nepodání ruky soupeři a pohrůžka, že někomu hodíte sušenku na hlavu, je překročení hranice, měli byste místo MMA sledovat tenis.“

Zápas se nakonec ani neuskutečnil a byl odložen na 20. dubna.

Kde je hranice urážek?

Hranice trashtalku je v MMA abstraktním pojmem. Někteří říkají, že neexistuje, pro jiné jsou za hranou zmínky o rodině nebo pohrůžky smrtí. „Ano, hranice je. Jasný příklad předvedl Colby Covington slovy mířenými na Leona (Edwardse),“ myslí si Wanliss. Uvádí příklad nechvalně známého Američana, který před zápasem šampionovi Edwardsovi řekl, že ho pošle do pekla za otcem. Ten byl zavražděn, když bylo současné hvězdě UFC třináct let.

Bojové sporty jsou s trashtalkem pevně spjaty. Anglický pojem světu nejvýrazněji představil hvězdný Ir Conor McGregor, který zároveň zápasil na nejsledovanějších turnajích.

„V celé historii boxu i MMA fanoušci chtějí sledovat zápasy bojovníků, mezi nimiž koluje zlá krev,“ soudí Wanliss. „Největší pozornost vždy táhnou ti, kteří se nebojí cokoliv přesně předpovědět. Já jsem zkrátka říkal mou pravdu. Vím, že až vstoupím do klece, vypnu nebo uškrtím oponenta před limitem,“ hlásá.

„Oba jdeme za stejným cílem, takže mi přijde vzájemná rivalita samozřejmá. Bojovníci plánují osm týdnů přípravy, jak zdevastují soupeře,“ líčí Brit.

Wanliss je nasazený do osmifinále pyramidy Tipsport Gamechanger, jejíž vítěz se automaticky dostane do první světové stovky, vyšplhání mezi top pětku nejlepších lehkých vah v Evropě a získá rekordní sumu tří set tisíc eur, což v přepočtu dělá více než sedm milionů korun.

Brit bude bojovat doma

Trenéři Siraje hloupým útokem připravili svěřence o peníze a vložili soupeři do rukou výhodu. Bitva se totiž odehraje místo Ostravy na turnaj v Birminghamu, kde bude Wanliss doma.

„Nakonec to dopadlo opravdu dobře,“ pochvaluje si Brit. „Vše se asi děje z nějakého důvodu. Pozice jedné z hlavních hvězd galavečera je naprosto úžasná. Nemůžu se dočkat, až nadchnu fanoušky a uspím Siraje. Pak mu věnuju sušenku, aby ji mohl hodit svému trenérovi na hlavu za to, jak mu podělal výplatu,“ usmívá se.

Poštěstilo se i organizaci, která získala obrovský tahák na kartě. Zápas má nyní lákavý příběh. Během večera se představí drzých a neoblíbených trashtalkerů hned několik. Do klece se vrátí Ir Denis Frimpong, který během reality show Oktagon výzva šikanoval členy britského týmu. Nastoupí i Shem Rock, v Čechách nenáviděný irský bijec.

Profíci vědí, co mohou

Právě Rock se stal podnětem pro otázku, zda bude organizace bojovníky za přečiny pokutovat. Naposledy vyřadil z boje Jaroslava Pokorného, když ho na vážení den před zápasem kopl do žeber. „Bylo jedno zranění. O. K., je to blbý, ale tresty nejsou řešením,“ reagoval Ondřej Novotný, spolumajitel organizace.

„Nenechám se tlačit tím, že někdo začne vykřikovat, že se to neděje. V bojových sportech se to děje a vždy dělo. Sem tam se něco stalo na tiskovce, bojovníci se postrkali, ale devadesát devět z nich jsou profíci, kteří vědí, co se může stát, když se o sebe opřou čely nebo si dají lehkou facku,“ pokračoval ve vyjádření promotér. „Viděli jsme to milionkrát všude po světě a nemyslím si, že by přerostlo nějakou mez,“ řekl Novotný ještě před incidentem.

„Ale neřekl jsem ale nic, co bych nezopakoval,“ reagoval na tiskové konferenci po turnaji a vysvětlil přísný trest pro bojovníka, který o bitce neměl ponětí. „MMA je týmový sport. Siraj je extrémní sympaťák, ale byla to volba mezi tím, vyhodit ho z turnaje, nebo ho v turnaji nechat a netrestat ho za zatmění dvou trenérů,“ vyprávěl Novotný. „Nepokutovat Siraje by bylo málo. Tohle je balanc.“

Doživotní trest pro kouče je upozorněním na zmíněnou hranici únosného chování na turnaji nebo v jeho zákulisí. „My apelujeme na všechny. Tento incident byl absolutně za jakoukoli hranou, a proto jsme je ihned doživotně vyloučili, což je bude bolet,“ vysvětluje šéf organizace. Madadi tak nebude moct doprovázet svěřence na turnaje Oktagonu a ti budou muset do rohu volit jiné kouče.

Právě zahraniční bojovníci do hry více vtahují trashtalk a vyhrocují rivality, což pak přerůstá v incidenty, jež mohou ústit zraněními a rušenými souboji. Vedle hříšníka Rocka vstoupil za hranu i Cihat Akipa, který na vážení vypálil několik ran směrem k soupeři a zasáhl přitom pěstí i spolumajitele Oktagonu Pavola Nerudu. Tehdy vedení organizace o žádném trestu nemluvilo.