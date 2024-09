Sivák ztrestal zbitého otce: Nejhorší pocit. Proč odmítl One Championship?

Rozšířil svou impozantní bilanci. Václav Sivák zapsal profesionální výhru s pořadovým číslem třicet. V jednom z vrcholů společného sobotního turnaje dvou organizací RFA a IAF porazil houževnatého Bulhara Konstantina Stojkova tvrdým hákem na břicho a bylo hotovo. Ještě předtím Sivák mladší sledoval svého otce, který nastoupil do svého vůbec prvního zápasu mezi profíky a to ještě přesně v den svých 45. narozenin.

Debut Siváka staršího dopadl porážkou. Makedonec Erkan Murat byl jinde a „vraždění“ bylo předčasně ukončeno. „Nejhorší pocit v životě, když jsem hodil do klece bílý ručník. Táta mohl klidně dál bojovat, ale chytil dvě na bradu, nechtěl jsem se na to koukat, na to nejsem zvyklý. Příště bych to už ale neudělal. Táta je nasra*ý, jenže nechápe, že první zápas v tak velké organizaci není jen tak. Přesto jsem rád, že si to zkusil,“ líčil sportovně ostřílenější syn Václav Sivák mladší, jenž byl tentokrát v roli otcova kouče.

A po něm si poradil s Bulharem Konstantinem Stojkovem. Soupeři „vyrval“ játra jak orel Prométheovi v řecké mytologii. Zároveň si připsal jubilejní třicátou kickboxerskou profesionální výhru. „Před zápasem mi chyběla energie, pak jsem pocítil bomby soupeře, ocitl se v nebezpečí a probudil se. Soupeř měl v rukách bomby, to jsem nečekal. I tak přišlo kaočko, všechny vypínám, to je moje cesta, vyhrávat před limitem,“ dušoval se bezprostředně po své bitvě 25letý rodák z Ostravy.

Nechci začínat jinde od začátku

Je na cestě Sivákův přestup do MMA? Ne tak úplně. „Mám tolik nabídek, že se to nedá stíhat a jsem na dobré cestě s bilancí 30-0, takže nedává smysl lézt někam jinam a začínat tam od začátku,“ odmítl v podstatě přestup do aktuálně nejpopulárnější disciplíny mezi bojovými sporty. Půjdu zase na trénink a uvidíme, co přijde. Potřebuji být v nejlepší verzi sama sebe, to ještě nejsem,“ zamyslel se.

Velkým lákadlem byl pro něj milionový zápas s Tadeášem „Mawarem“ Růžičkou. Jenže ten jaksi mezitím zamířil do vězeňské cely, a tím přerušil další plány i Sivákovi. „Kdo obsadí milionový zápas místo něj se ještě neví. Tadeáš dostal zatím půl roku, je mi ho líto. Zaslouží si to, ale byl to fakt hodný kluk,“ lituje Sivák.

Reakce na Novotného z Oktagonu

Sivákova vítězná bilance budí zájem. A rodí se i spekulace, že do soubojů dostává snadné soupeře, potravu, na níž si pochutná a rozšíří sbírku vítězství. Promotér Oktagonu prohlásil, že k tomu není nastaven na přesun do One Championship, který odmítl. Navrch se uvádí, že za zápas s Růžičkou měl dostat milion korun, zatímco takovou částku by v asijské organizaci zpočátku zdaleka neobdržel. „One Championship je můj sen. Důvod, proč jsem tam nešel, byl milionový zápas,“ vysvětlil Sivák.

O něm se ví, že není rád upsán nastálo v jedné organizaci. „Bude to znít blbě, ale cigáni jako kočovníci taky nikde nevydrží,“ uzavřel se smíchem.