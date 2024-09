Muradov leží v nemocnici s kyslíkovou maskou: Myslel jsem, že chcípnu

Otočka ze sta na nulu. Tak by se dala popsat aktuální situace Makhmuda Muradova. Minulý víkend prožil MMA bojovník vítězný návrat do organizace Oktagon, teď ale musí řešit úplně jiné problémy. S kyslíkovou maskou leží kvůli zdravotním problémům v nemocnici. Podle svých slov má nejspíš zápal plic a infekci v těle.

Na vítězství nad legendárním Scottem Askhamem už teď Muradov nejspíš vůbec nemyslí. Na sociální sítě dal z nemocnice video, na kterém má kyslíkovou masku, a znát jsou velké obtíže s dýcháním i mluvením.

„Měl jsem problémy, na což jsem doplatil. Ruka oukej, to šlo odboxovat i vyhrát zápas, ale druhý den jsem se složil. Byl jsem doma, říkal jsem si, že mám asi nějakou chřipku a že to bylo z hubnutí, ale ne. Myslel jsem, že chcípnu. Bylo to těžké, nemohl jsem se dva dny zvednout z postele. Co jsem snědl, jsem hned vyzvracel,“ popisuje své problémy uzbecký bojovník.

Do nemocnice původně ani nechtěl. „Přítelkyně Sabina mě donutila. Přijeli jsme do nemocnice, kde zjistili, že mám nějakou infekci, ze 70 % zápal plic. Takže si mě tu rovnou nechali, už jsem tu třetí den,“ dodává Muradov na konci videa.

Toho tak nyní čeká nucené volno a odpočinek. Původně chtěl následující dny trávit s rodinou, na kterou kvůli přípravě na zápas neměl tolik času. Zdraví je ale jen jedno, a tak se jeho plány musely změnit.