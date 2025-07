Usyk před odvetou s Duboisem: Chci motivovat vojáky, kteří brání mou zem

Tvář současného boxu Oleksandr Usyk se v sobotu pokusí potřetí získat status nezpochybnitelného šampiona. V londýnském stadionu Wembley se v odvetném duelu s Danielem Duboisem utká o nejprestižnější světové pásy IBF, IBO, WBC a WBO. Ukrajinec nastupuje do předposledního zápasu kariéry za podpory celého národa. „Bojuji pro vojáky, kteří brání mou zemi. Motivuji je. Takže ano, je to pro mě velice důležité,“ prohlašuje Usyk.

Opakování nejkontroverznějšího klání kariér současných králů těžké váhy. Když se před dvěma roky Oleksandr Usyk s Danielem Duboisem střetli poprvé, oba zažili vážné krize. Ukrajinec padl po úderu, o němž se dodnes vedou debaty, zda byl podpásový nebo ne, načež šel po inkasovaném direktu k zemi Brit a nedokázal se v kýžených deseti sekundách postavit zpět. Hrál Usyk a vzdal se Dubois? Hvězdní boxeři v sobotu nastoupí do odvety, aby sjednotili šampionské pásy a provždy ukončili diskuze.

Usyk disponuje vším, co je třeba, aby ovládl všechny tituly jako nezpochybnitelný šampion. Dokázal to už dvakrát, jednou v křížové váze, a pak podruhé v supertěžké, kde při slavném tažení posbíral skalpy největších jmen nynější boxerské éry. Jedním z nich byl právě nadějný, tehdy teprve pětadvacetiletý Dubois.

Ten od hořké porážky, v níž se podle mnohých expertů psychicky zlomil, ušel velký kus cesty. Vyhrál tři zápasy v řadě, posledně v titulovém klání finišoval elitního krajana Anthonyho Joshuu. „Po té prohře jsem se dal dohromady, skoro jako bych se znovuzrodil. Dostal jsem se do skvělé formy, jsem hladový po tom stát se nejlepším na světě,“ hlásí britská KO mašina.

Duel s nejlepším bijcem světa bude ale o úroveň těžší test, než kterým prošel s Joshuou. „Daniel bude muset v zápase do nejtemnějších koutů jeho psychiky. Myslím ale, že od té prohry mentálně hodně zesílil. Jako bojovník dospěl a teď je všechen tlak na něm, aby posun potvrdil. Celé téma tohoto duelu je: Má Daniel na to? Usyka totiž vůbec nikdo zpochybňovat nemůže,“ míní legendární veterán Tony Bellew.

„Tituly a vendeta nad Oleksandrem. Prahnu po obojím a chystám demolici, abych to získal,“ přitakává odhodlaně Dubois na předzápasové tiskové konferenci. „On je na konci své kariéry. Já mám mnohem víc co získat. Až budu mít všechny ty pásy, bude to pro mě teprve začátek,“ dodává.

Zatímco Duboisův mentální motor, nastolit vlastní éru v nejprestižnější těžké váze, je jasně znám, světoví komentátoři se váhavě ptají, co pohání jeho soupeř. Po triumfálních výhrách nad Joshuou, Chirosou a Furym už Ukrajinec nemá zapotřebí komu co dokazovat. „I pro mě je to důležitý. Bojuji pro vojáky, kteří brání mou zemi. Motivuji je. Takže ano, je to pro mě velice důležité,“ shrnuje krátce a jasně Usyk.

Odpovídá pak také na téma rozdílu jedenácti let oproti soupeři, se kterým při předzápasové mediální tour konfrontoval každý tazatel. „Ano, Daniel je mladý a hladový. Já ale nejsem žádný stařec. Pořád mám chuť boxovat. Box je pro mě tak důležitý jako kyslík. Ve třiceti osmi opravdu nejsem starý. V ringu se ukáže, kdo má vůli,“ povídá Usyk a vzápětí dodává: „Věřím, že ho ukončím před limitem.“

Hrozbu finišera si však do ringu přináší hlavně Dubois, který skóroval KO v jednadvaceti z dvaceti dvou vítězných utkání. „V teprve sedmadvaceti letech je veteránem. Vyhrál tituly, zažil bitvy na plný časový limit, padl na zem, byl ukončen a dokázal se vrátit zpět. A právě zažívá nejlepší etapu kariéry, má za sebou nejvýznamnější výhry nad Joshuou a Hrgovičem,“ hodnotí Bellew.

Na hořkou vzpomínku inkasované ukončení ale Brit vzpomínat striktně odmítá. „Nechci se o tom vůbec bavit. To je prostě věc minulosti. Vím, že se snažíte dělat svojí práci, ale já vám jen můžu říct, že v sobotu v ringu rozpoutám chaos,“ utnul Dubois otázku jednoho z novinářů během předzápasových rozhovorů.

Utkání šampionů podle bijce, který s oběma stál v ringu, rozhodne jediný aspekt: Duboisův direkt. „Usyk je levák, což Danielovi nesedí. To jsme viděli už v jejich prvním zápase. Daniel nedokázal dobře pracovat s předními direkty, které jsou jinak jeho hlavní zbraní. Musí najít způsob, jak si je tentokrát prosadit. Může si tak připravit další kombinace a najít cestu k finiši,“ myslí si Joshua a chválí taky Ukrajince: „Usyk je specifický. Nepotřebuje ohromnou sílu, aby vás knockoutoval. Dokáže to čistě dovednostmi a technikou.“