Karanténa mi prospěla, říká rychlík Démare. Z čeho byl dřív obviněn?

Profilově mírnější etapy na Giro d´Italia nahrávají tomu, že v úvodu druhé letošní Grand Tour fanoušky baví hlavně rychlí muži ve startovním poli, než ti jedoucí na celkové pořadí. Tedy hlavně sprinter Arnaud Démare. Ten už si stihl dojet pro tři etapová vítězství, a to mají závodníci za sebou teprve týden.

S výkony, jaké v této sezoně a zejména pak na Giru jezdec týmu Groupama-FDJ předvádí, byl včera jedním z velkých favoritů. „Věděli jsme, že to bude den pro sprintery. Při vjezdu do města to bylo těsné, dost se to tam třelo, foukal vítr, takže jsem nechtěl začít sprint příliš brzo. Ale kluci z týmu tam pro mě odvedli skvělou práci. Je to úžasné. Nebyl to sice perfektní sprint, ale vyhráli jsme,“ hlásil francouzskému listu l´Equipe.

Tento devětadvacetiletý Francouz nebyl ani v dřívějších letech žádné ořezávátko. Ale co předvádí letos, nad tím kroutí hlavou i spousta jeho soupeřů. Třeba Fernando Gaviria, který má na svém kontě z dřívějška například i vítěznou etapu na Tour de France, včera v závěru vůbec nesprintoval, protože věděl, že to nemá smysl. Peter Sagan se „problému Démare“ snaží přijít na kloub, ale zatím marně, dvakrát z toho bylo „jen“ druhé místo.

V čem tkví jeho nová síla? Určitě na ní má podíl obrovské sebevědomí. „Ostatních sprinterů se nebojím,“ citoval ho na začátku srpna, kdy se znovu rozjížděla tato sezona, cyklistický web Cycling Weekly. To bylo před monumentem Milán - San Remo, který před čtyřmi lety jako zatím poslední sprinter ovládl.

Kde se v něm toto sebevědomí vzalo, vysvětlil vzápětí. Za vším stojí karanténa spojená s pandemií koronaviru. „Byla pro mě dobrá, poprvé ve své kariéře jsem mohl dva měsíce relaxovat. Byla to celkově špatná situace, ale mně osobně to prospělo. Vždycky jsem měl touhu vítězit, ale teď pociťuju čerstvost, kterou jsem postrádal,“ prohlásil muž, který si včera připsal už 74. výhru své kariéry.

„Já jsem v dobré formě, můj tým je v dobré formě. Necítíme se jako smolaři, naopak jsme velmi klidní,“ řekl úřadující mistr Francie. Ve svých 29 letech se prý cítí mnohem lépe, než když začínal kariéru. „Teď když něčeho chci dosáhnout, dávám do toho mnohem víc srdce, než když mi bylo 22. Tehdy byla sice cyklistika jednodušší, ale teď už vím, jakou práci musím odvést, když chci něčeho dosáhnout na velkých závodech,“ vysvětlil vicemistr Evropy pro tento rok.

Závodně vyspěl, což mu může pomoci k dalším úspěchům. I s těmi stávajícími je ale víc než spokojený. Kdo by nebyl. Čtyři etapová prvenství na Giru, dvě na Tour de France a k tomu několik celkových vítězství v menších etapových závodech. Třeba dvakrát ovládl Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine, kde se mu letos snažil vzdorovat Josef Černý, ale nakonec z toho byla pro českého závodníka pouze druhá příčka. Na francouzské TJV prostě neměl.

Jeho velkou výhodou oproti dalším sprinterům, jako jsou nyní na Giru například Fernando Gaviria, Alvaro Hodeg nebo v jiných závodech Caleb Ewan, je, že není ryzím sprinterem, ale má na svém kontě mnoho startů na klasikách. Letos si ale řekl, že se soustředí především na sprinty. A zjevně se mu to povedlo na výbornou. Ostatně i jeho tým Groupama-FDJ do Itálie přijel se sestavou, která má především podporovat Démara.

Jako u mnoha cyklistů se však i v jeho kariéře najdou nějaké ty kaňky. Párkrát už se třeba musel potýkat s obviněními, že během závodů podváděl. Většinou šlo o to, že se měl údajně nechat popotáhnout týmovým autem. Například při jeho vítězství na monumentu Milán - San Remo v roce 2016 nebo o dva roky později, kdy ho z téhož obvinil André Greipel na Tour de France. Nikdy mu ale nic takového prokázáno nebylo.