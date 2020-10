Sagan style konečně zabral. Hvězdný Slovák čekal na výhru 461 dní

461. To je číslo, které jistě ani jemu samotnému nedělalo vůbec dobře. Tolik dní totiž uplynulo od posledního vítězství cyklistické star Petera Sagana. V úterý se jeho navyšování zastavilo. Konečně! Ulevilo se týmu Bora-hansgrohe, za který závodí, ale především jemu. Na jeho hlavu a taky nohy se už začínalo snášet dost kritiky. Třeba Alberto Contador mu vyčítal, že se měl místo natáčení reklamních spotů v létě raději víc věnovat tréninku.

Ale po úterním startu je vše zapomenuto. Třináctka (přesněji tedy sto třináctka) v počtu vítězství nebyla sice smolná, ale byla už hodně dlouhá. „Jsem hrozně šťastný, konečně,“ ulevil si i sám Sagan. „Toto vítězství je pro mě navíc speciální, protože je mým prvním na Giru. Toho posledního jsem dosáhl loni na Tour de France, takže jsem si na tohle musel trochu počkat,“ pokračoval Slovák.

Fakt, že má tak dlouhý půst, ho štval hlavně kvůli týmu a příznivcům. „Tým a fanoušci měli svá očekávání, takže jsem jim vítězství dlužil. Na pódiu jsem byl mnohokrát, ale mezi druhým a prvním místem je obrovský rozdíl,“ přiznal. Moc dobře ví, o čem mluví, jen na tomto ročníku Gira byl druhý hned třikrát.

A když už je řeč o slovenském Tourminátorovi a vítězství, je s tím neodmyslitelně spojena také určitá show, kterou předvedl hlavně v průběhu etapy. V jejím cíli už pak přišla zasloužená oslava. „Jsem rád, že jsem konečně vyhrál, navíc v mém stylu. Udělal jsem závod, určitou show a beru vítězství, to je něco speciálního,“ prohlásil trojnásobný mistr světa.

Saganova cesta k výhře číslo 114 byla hodně trnitá. Nejprve v podstatě zpackaná Tour de France, kde nezískal osmý zelený dres pro vítěze bodovací soutěže. V honbě za ním mu navíc nezbyl dostatek sil na etapový triumf. A ten muži, který jich má na kontě zatím 12, dost chyběl. Ani Giro se pro něj v první třetině nevyvíjelo moc příznivě. V dojezdech, kde musel o vítězství sprintovat, mu vždycky kousek chyběl. A že ve čtvrté etapě šlo skutečně jen o malý kousíček.

O vítězi, kterým se nakonec stal Arnaud Démare, musela rozhodnout až cílová fotografie. Frustrace už narůstala a byla vidět i v dojezdu 7. etapy, kde opět skončil druhý za Démarem, i když tentokrát vyhrál Francouz přesvědčivě. Sagan tehdy kolem vítěze jen projel, ani mu nepogratuloval.

Démar drží fialový dres už jen o 20 bodů

A tak po volném dni změnil taktiku. Když to nejde ve sprintu, musí to jít z úniku. „Věděli jsme, že bude důležité jít do úniku. Ale můžu vám garantovat, že to dnes nebylo snadné pro nikoho. Bylo to velmi náročné, vyžadovalo hodně úsilí a myslím, že lidé v něm byli dnes ti s nejsilnějšíma nohama. Kromě toho, jakmile se vytvořila skupina na čele, museli jsme jet hodně vysoké tempo, protože peloton s týmem Groupama-FDJ vpředu se nás houževnatě snažil dostihnout,“ popisoval Sagan závod na týmovém webu.

Groupama-FDJ, tedy tým Démara, neměl na výběr. Jejich lídr vede bodovací soutěž, ve které je druhý právě Sagan. Tomu šlo v úterý hlavně o vítězství, ovšem jako bonus si připsal také 12 bodů na prémii a 25 v cíli. Démar tak drží dres v odstínu fialové barvy už jen o 20 bodů, a to je velmi tenký náskok.

„V závěrečných stoupáních, hlavně v tom posledním, jsem věděl, že do toho musím dát úplně všechno, abych si vytvořil náskok na zbytek skupiny, a pak si dát ve sjezdu pozor, abych na mokru nespadl. Tam jsem trochu času nechal, takže závěrečných sedm kilometrů jsem musel jet na limitu, abych to dotáhl,“ doplnil ještě šťastný vítěz.

Jeho týmový kolega Matteo Fabro následně prozradil, že přesně tento styl závodění byl jejich taktikou. „Já a Peter jsme útočili a jsme moc moc šťastní, že to vyšlo. Všechno šlo podle plánu.“

Sagan tak může být rád, že se v této prapodivné sezoně rozhodl držet původního plánu a italskou Grand Tour jet. I přes to, že se její termín kryje s jeho oblíbenými klasikami, kde už také v minulosti slavil, tedy Kolem Flander a Paříž - Roubaix. Flandry se jedou tuto neděli, Slavné Peklo severu však bylo kvůli špatné situaci kolem koronaviru zrušeno. Na Giru bude mít příležitostí k dalšímu triumfu ještě několik.